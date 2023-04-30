Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін повідомив, що 29 квітня був у Туреччині на міжнародній виставці "Teknofest 2023". Там він шукав способи та шляхи, як посилити оборонно-промисловий комплекс України.

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Угоди принесуть Україні не лише нову зброю, а й виторг

Олександр Камишін повідомив, що на "Teknofest 2023" у нього відбулось багато зустрічей. І зокрема вже є результат – Україна підписала нові угоди з виробником Bayraktar, компанією Baykar.

Цікаво, що ці угоди принесуть нам не лише нове озброєння, а й кошти до бюджету. Проте подробиці домовленостей Камишін не розповів.

Є важливий результат — три нові угоди з турецьким виробником Baykar для українських виробників. Деталі не розкажу, та запевняю, ці контракти дають нашій країні експортний виторг і зброю нового покоління,

– сказав він.

Міністр не уточнив, чи пов'язано це з будівництвом заводу Bayraktar в Україні.

В Україні збудують завод Bayraktar