"Вместе всегда сильнее": Украина подписала соглашения по безопасности еще с 3 странами

29 мая 2024, 14:25
Читати новину українською

Источник:

Владимир Зеленьский

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о важных шагах в укреплении безопасности страны благодаря поддержке Испании, Бельгии и Португалии. Он отметил, что эти страны подтвердили свою приверженность интеграции Украины в европейское пространство и заключили новые соглашения по безопасности.

Зеленский подчеркнул значимость совместных проектов в производстве оружия, техники и боеприпасов, а также приближение применения F-16 украинскими военными. Эти меры значительно усилят способность Украины защищать свое население.

Смотрите также Байден думает дать Украине разрешение бить американским оружием по территории России, – WP

Испания, Бельгия и Португалия поддержали Украину

Еще три четкие голоса за Саммит мира, еще три соглашения по безопасности для Украины, еще три принципиальные подтверждения нашего ориентира – полной интеграции Украины в европейское пространство,
– заявил Зеленский.

Президент выразил благодарность Испании, Бельгии и Португалии за новые решения в поддержку Украины, ее защиты, дипломатии и совместной экономической работы, особенно в оборонно-промышленном комплексе.

"Вместе всегда сильнее!", – добавил Зеленский.

Украина может подписать соглашение по безопасности с США

  • Андрей Ермак на брифинге сообщил, что в ближайшее время будет подготовлено соглашение по безопасности с США, которое позволит украинскому и американскому президентам подписать исторический документ.
  • Он отметил, что ранее мало кто верил в возможность заключения такого документа по безопасности, согласованного в Вильнюсе.
  • Глава Офиса президента заявил, что это будет исторический момент, когда Украина и США смогут подписать соглашение по безопасности.

Автор: Ярослав Погончук