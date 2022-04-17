Украина похожа на IT-компанию, Россия – на ржавый танк, – Федоров
Источник:НВ
Цифровая блокада России сейчас эффективна. Системная работа дает результаты – большинство международных компаний ушли с российского рынка.
Об успехах на IT-фронте рассказал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
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Сейчас Украина похожа на IT-компанию, а Россия – на ржавый советский танк, который уверенно направляется к полному железному занавесу,
– отметил Михаил Федоров.
По словам Федорова, Минцифры продолжают делать все, чтобы технологические компании выходили с рынка России.
Цифровая блокада позволяет отбросить Россию на 30 лет назад.
– добавил Федоров.
Как удалось создать систему для цифровой блокады России
Михаил Федоров пояснил, что Минцифры до войны работали над тем, чтобы создать условия для развития в Украине технологических компаний. Именно поэтому у Украины уже была хорошая коммуникация с большинством международных компаний, как Microsoft, Apple, PayPal.
Мы переформатировали наше общение по поводу цифровой блокады России. Это были новые цели, поэтому некоторые компании принимают решение быстро, некоторые медленнее.
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