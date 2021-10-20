Украина пока не планирует прекращать авиасообщение с Великобританией из-за мутации штамма Дельта
Источник:24 канал
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время Украина не планирует закрывать авиасообщение с Великобританией. Недавно там обнаружили мутацию штамма Дельта.
В Великобритании продолжаются исследования, чтобы выяснить, насколько новая мутация вируса опасна. В это время МИД будет консультироваться с Министерством здравоохранения относительно возможных рисков "новой" Дельты.
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МИД будет действовать в интересах украинцев
Пока что Украина не будет прекращать авиасообщение с Великобританией. Дмитрий Кулеба заверил, что прежде всего власть будет действовать в интересах своих граждан.
Пока нет планов ограничивать авиасообщение с Великобританией. Мы будем консультироваться с Министерством здравоохранения Украины относительно рисков, которые несет новый штамм, и будем действовать в интересах украинских граждан прежде всего,
– заявил Кулеба.
Сейчас в Великобритании продолжаются исследования новой мутации Дельты, которая получила название AY.4.2. По предположениям ученого, это может быть самой заразной версией коронавируса за все время пандемии.
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