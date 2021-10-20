Украина пока не планирует прекращать авиасообщение с Великобританией из-за мутации штамма Дельта

20 октября 2021 , 16:30
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время Украина не планирует закрывать авиасообщение с Великобританией. Недавно там обнаружили мутацию штамма Дельта.

В Великобритании продолжаются исследования, чтобы выяснить, насколько новая мутация вируса опасна. В это время МИД будет консультироваться с Министерством здравоохранения относительно возможных рисков "новой" Дельты.

Обратите внимание Есть вероятность, что ЕС исключит Украину из списка стран зеленой зоны, – Кулеба

МИД будет действовать в интересах украинцев

Пока что Украина не будет прекращать авиасообщение с Великобританией. Дмитрий Кулеба заверил, что прежде всего власть будет действовать в интересах своих граждан.

Пока нет планов ограничивать авиасообщение с Великобританией. Мы будем консультироваться с Министерством здравоохранения Украины относительно рисков, которые несет новый штамм, и будем действовать в интересах украинских граждан прежде всего,
– заявил Кулеба.

Сейчас в Великобритании продолжаются исследования новой мутации Дельты, которая получила название AY.4.2. По предположениям ученого, это может быть самой заразной версией коронавируса за все время пандемии.

Коронавирус в Украине: последние новости

  • За сутки 19 октября в Украине обнаружили 18 912 случаев коронавируса. В больницах оказались 5 468 больных.
  • Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе заполнена половина больничных коек. Ситуация с коронавирусом остается контролируемой, однако решение о переводе города и области в красную зону могут принять в ближайшее время.
  • В Харькове ситуация критическая. От горожан поступает множество жалоб о том, что их отказываются госпитализировать. Волонтеры помогают больным получить кислородную поддержку.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие дни несколько украинских областей могут перейти в красную зону.
Автор: Іван Магуряк