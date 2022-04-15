Украина показала, что может выводить из строя даже ядерное оружие России, – политолог

На борту затонувшего российского крейсера "Москва" могли быть две ядерные боеголовки. Где они сейчас находятся – неизвестно.

С точки зрения ядерной безопасности этот вопрос следует контролировать. Об этом в эфире 24 канала сказал политолог Игорь Чаленко.

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Он считает, что здесь должно сработать МАГАТЭ и выяснить вопрос, что вообще делает ядерное оружие в украинском Крыму и Черном море. Не следует ждать, пока Россия применит ее по мирным городам Украины.

Но если они действительно утонули и эти боеприпасы не смогли достать – это мы показываем, что можем выводить из строя абсолютно все оружие, которое сейчас есть в России, включая ядерное,

– считает политолог.

Предыстория

Руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко предположил, что на борту затонувшего российского крейсера "Москва" могли быть две ядерные боеголовки. Неизвестно, где они сейчас находятся.