Украина и Польша договорились совместно противодействовать "Северному потоку-2"

Главы МИД Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба скоординировали позиции относительно противостояния российского проекта "Северный поток-2". Руководители дипведомств согласились, что трубопровод несет угрозу не только обеим странам, но и безопасности Европы в целом.

Кулеба и Рау провели переговоры во время Анталийского дипломатического форума. Глава украинского МИД поблагодарил своего польского коллегу за поддержку евроатлантического курса Украины.

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Польша поддерживает евроатлантическую интеграцию Украины

Кулеба и Рау выяснили, какие шаги НАТО может осуществить, чтобы Украина быстрее присоединилась в ряды организации. Также говорилось об укреплении обороноспособности нашего государства.

Что такое "Люблинский треугольник"? Это трехсторонняя платформа для сотрудничества между Литвой, Польшей и Украиной. Один из аспектов деятельности – противодействие российской агрессии. Это трехсторонняя платформа для сотрудничества между Литвой, Польшей и Украиной. Один из аспектов деятельности – противодействие российской агрессии.

Что известно о "Северном потоке-2"?

Компания-оператор Nord Stream 2 AG сообщила о завершении первой нитки морской части трубопровода.

Теперь начнутся пусконаладочные работы по запуску газа, которые продлятся в течение нескольких месяцев.

Если трубопровод достроят и запустят, то Украина ежегодно будет терять 1,5 миллиарда долларов.

Одной из тем переговоров Кулебы и Рау стала подготовка к встрече "Люблинского треугольника", которая состоится вскоре в Вильнюсе.