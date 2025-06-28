Главный вопрос в сотрудничестве с будущим президентом Польши: ответ Зеленского

Президент Украины заявил, что Киев будет делать все, чтобы отношения с Варшавой становились крепче при будущем президенте Польши Навроцком. Также он рассказал о главном вопросе в сотрудничестве.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время пресс-конференции с Анджеем Дудой 28 июня.

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Сотрудничество Украины и Польши

Владимир Зеленский прокомментировал сотрудничество с будущим президентом Польши во время разговора с действующим лидером страны Анджеем Дудой. Политики обсудили ситуацию с безопасностью и состояние дипломатии, отношения и возможные решения на уровне Евросоюза и координации с партнерами в НАТО.

Польша сейчас готовится к вступлению в должность президента господина Навроцкого. Мы будем делать все, что зависит от нас, чтобы отношения между нашими государствами только крепли,

– заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что главным вопросом в сотрудничестве с Польшей будет "сможем ли мы все остановить" и изменить точку зрения Путина. По мнению президента Украины, это самая главная задача между всеми остальными вопросами.

"Главное, я считаю, – это то, что несет агрессию. И то, за что мы боремся: свой суверенитет и независимость. Это борются люди ценой высоких потерь, долгих лет, а потерять можно быстро. Поэтому в этом очень важно единство между нами и Польшей", – отметил Зеленский.