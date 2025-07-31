Президент Украины Владимир Зеленский и новоизбранный глава Польши Кароль Навроцкий провели первый телефонный разговор. Через неделю Навроцкий официально вступит в должность, поэтому между ним и украинским лидером начнется партнерское сотрудничество.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение на официальном сайте президента Украины.

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О чем говорили президенты Украины и Польши?

Во время телефонного разговора с избранным президентом Польши Каролем Навроцким Владимир Зеленский поздравил его с победой на выборах. Он выразил надежду, что отношения Украины и Польши будут оставаться надежными и страна в дальнейшем будет союзником.

Зеленский также поблагодарил польский народ за поддержку Украины, которая поступала с начала полномасштабного российского вторжения. Польша всегда поддерживала военную, политическую и гуманитарную сферы Украины.

Президент Украины рассказал Каролю Навроцкому о массированном российском обстреле в ночь на 31 июля и рассказал, какая ситуация наблюдается на фронте. Зеленский отметил, что дальнейшая поддержка со стороны Польши является важной как для безопасности Украины, так и всего Европейского континента.

Лидеры государств также обсудили мероприятия, которые должны состояться в ближайшие месяцы. В частности Зеленский и Навроцкий договорились осуществить дружеские визиты в страны, чтобы решить все насущные вопросы двустороннего сотрудничества. Лидеры стремятся работать над поиском форматов взаимодействия, что будут иметь реальный результат для обеих стран и членов ЕС.

Избранный Президент Польши Кароль Навроцкий выразил поддержку украинцам и заверил, что Польша продолжит оказывать помощь.