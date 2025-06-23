Украина предложила россиянам сдавать ДНК, чтобы возвращать ошибочно переданные тела оккупантов

Во время репатриации тел Украина неоднократно получала тела российских солдат. Киев предложил родственникам пропавших оккупантов сдавать ДНК, чтобы помочь в идентификации тел.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает 24 Канал со ссылкой на МВД.

Смотрите также Украина вернула тела трех оккупантов, которые россияне передали в рамках репатриации

Украина предложила метод идентификации тел россиян

Игорь Клименко рассказал, что во время репатриации тел было зафиксировано 20 случаев, когда останки российских солдат передавали вперемешку с телами украинских воинов.

Мы показали доказательства публично: документы, жетоны, нашивки, личные вещи. Чтобы правда была видимой. Чтобы россияне видели, что их государство бросает своих не только живыми, но и мертвыми,

– указал министр.

По его словам, Украина готова возвращать российские тела. Однако важно не допустить ошибок: нужно быть уверенным, что эти тела принадлежат врагу. Именно поэтому Киев обратился к Международной комиссии по вопросам пропавших без вести (МКЗБ), чтобы организовать процесс отбора ДНК у россиян в странах ЕС.

"Скоро опубликуем список с пунктами забора и инструкцией по записи на сдачу биоматериала. И, конечно, продолжим публикации о неопознанных телах в российской форме", – сообщил Игорь Клименко.