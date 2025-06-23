Украина предложила россиянам сдавать ДНК, чтобы возвращать ошибочно переданные тела оккупантов
- Киев обратился в Международную комиссию по вопросам пропавших без вести для организации отбора ДНК у россиян в ЕС из-за передачи тел российских солдат.
- Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что будут опубликованы пункты сбора и инструкции для сдачи биоматериала, а также продолжатся публикации о неопознанных телах в российской форме.
Во время репатриации тел Украина неоднократно получала тела российских солдат. Киев предложил родственникам пропавших оккупантов сдавать ДНК, чтобы помочь в идентификации тел.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает 24 Канал со ссылкой на МВД.
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Украина предложила метод идентификации тел россиян
Игорь Клименко рассказал, что во время репатриации тел было зафиксировано 20 случаев, когда останки российских солдат передавали вперемешку с телами украинских воинов.
Мы показали доказательства публично: документы, жетоны, нашивки, личные вещи. Чтобы правда была видимой. Чтобы россияне видели, что их государство бросает своих не только живыми, но и мертвыми,
– указал министр.
По его словам, Украина готова возвращать российские тела. Однако важно не допустить ошибок: нужно быть уверенным, что эти тела принадлежат врагу. Именно поэтому Киев обратился к Международной комиссии по вопросам пропавших без вести (МКЗБ), чтобы организовать процесс отбора ДНК у россиян в странах ЕС.
"Скоро опубликуем список с пунктами забора и инструкцией по записи на сдачу биоматериала. И, конечно, продолжим публикации о неопознанных телах в российской форме", – сообщил Игорь Клименко.