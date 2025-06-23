Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє 24 Канал з посиланням на МВС.

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Україна запропонувала метод ідентифікації тіл росіян

Ігор Клименко розповів, що під час репатріації тіл було зафіксовано 20 випадків, коли рештки російських солдатів передавали вперемішку з тілами українських воїнів.

Ми показали докази публічно: документи, жетони, нашивки, особисті речі. Щоб правда була видимою. Щоб росіяни бачили, що їхня держава кидає своїх не лише живими, а й мертвими,

– вказав міністр.

За його словами, Україна готова повертати російські тіла. Проте важливо не припуститися помилок: потрібно бути впевненим, що ці тіла належать ворогу. Саме тому Київ звернувся до Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (МКЗБ), щоб організувати процес відбору ДНК у росіян в країнах ЄС.

"Скоро опублікуємо список із пунктами забору та інструкцією щодо запису на здачу біоматеріалу. І, звісно, продовжимо публікації про невпізнані тіла в російській формі", – повідомив Ігор Клименко.