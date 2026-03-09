Украина получила 11 запросов на помощь от стран из-за войны на Ближнем Востоке, –Зеленский
- Украина получила 11 запросов на поддержку безопасности от стран-соседей Ирана, Европы и США для противодействия "Шахедам" и подобным угрозам.
- СНБО и ВСУ анализируют возможность реагирования на эти запросы без ослабления собственной обороноспособности, акцентируя на совместном противодействии дронам и ракетам.
Об этом во время Ставки сообщил Владимир Зеленский.
Как Украина может помочь странам защитить небо?
Глава государства сообщил об 11 запросах от государств-соседей Ирана, Европы и США на поддержку безопасности, в частности в противодействии иранским “Шахедам” и подобным угрозам.
Он отметил заинтересованность стран-союзников в опыте украинских военных и технологиях. Речь идет о системах перехвата и РЭБ.
Украина готова реагировать положительно на запросы тех, кто помогает нам самим защищать жизнь украинцев и независимость Украины,
– подчеркнул президент.
По словам Зеленского, Украина уже ответила на часть запросов конкретными решениями и поддержкой.
СНБО вместе с Генштабом и Силами обороны будет определять, на какие еще запросы других государств Украина сможет ответить и не ослабить собственную обороноспособность. Президент отметил, что приоритетом является недопущение получения Ираном любых преимуществ над теми, кто защищает жизнь.
Украина давно призывает партнеров обновлять и усиливать совместные возможности защиты жизни, добавил Зеленский. Говорится о совместном противодействии дронам и ракетам и ликвидации производств агрессоров, которые выпускают оружие, которое сейчас используется.
"Каждый из таких режимов сам противопоставил себя миру, и нужны ответы на это. Каждая точка производства "Шахедов" известна", подчеркнул глава государства и добавил, что Иран и Россия поддерживают друг друга – в иранских дронах, которые наносят удары по соседям Ирана немало российских деталей.
Что известно об атаках Ирана на соседние страны?
9 марта Иран во второй раз выпустил баллистическую ракету в направлении Турции – ее удалось перехватить системам ПВО НАТО вблизи города Газиантеп в южно-центральной части страны. Впервые иранская баллистика на Турцию летела 4 марта.
За первые три дня войны США против Ирана страны Ближнего Востока использовали 800 ракет для ЗРК Patriot. Интересно, что за 4 года войны Киев получил около 600 таких ракет. Иран выпустил на соседние страны более 2 тысяч ударных беспилотников и более 500 баллистических ракет.
Министерство иностранных дел ОАЭ сообщило, что сейчас страна находится в "состоянии обороны". Иранский режим направил на ОАЭ более 1400 ракет и дронов. В Дубае регулярно звучат сирены и обстрелы.