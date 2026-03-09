Украина получила 11 запросов на помощь от стран из-за войны на Ближнем Востоке, –Зеленский

По состоянию на 9 марта Украина получила 11 запросов от стран-соседей Ирана, Европы и США по безопасности поддержки в противодействии "Шахедам" и подобным угрозам. СНБО и ВСУ определяют, на какие запросы можно отреагировать, не ослабляя собственную оборону.

Об этом во время Ставки сообщил Владимир Зеленский.

Смотрите также Как Украина может помочь США в войне на Ближнем Востоке: в ISW раскрыли детали

Как Украина может помочь странам защитить небо?

Глава государства сообщил об 11 запросах от государств-соседей Ирана, Европы и США на поддержку безопасности, в частности в противодействии иранским “Шахедам” и подобным угрозам.

Он отметил заинтересованность стран-союзников в опыте украинских военных и технологиях. Речь идет о системах перехвата и РЭБ.

Украина готова реагировать положительно на запросы тех, кто помогает нам самим защищать жизнь украинцев и независимость Украины,

– подчеркнул президент.

По словам Зеленского, Украина уже ответила на часть запросов конкретными решениями и поддержкой.

СНБО вместе с Генштабом и Силами обороны будет определять, на какие еще запросы других государств Украина сможет ответить и не ослабить собственную обороноспособность. Президент отметил, что приоритетом является недопущение получения Ираном любых преимуществ над теми, кто защищает жизнь.

Украина давно призывает партнеров обновлять и усиливать совместные возможности защиты жизни, добавил Зеленский. Говорится о совместном противодействии дронам и ракетам и ликвидации производств агрессоров, которые выпускают оружие, которое сейчас используется.

"Каждый из таких режимов сам противопоставил себя миру, и нужны ответы на это. Каждая точка производства "Шахедов" известна", подчеркнул глава государства и добавил, что Иран и Россия поддерживают друг друга – в иранских дронах, которые наносят удары по соседям Ирана немало российских деталей.

Что известно об атаках Ирана на соседние страны?