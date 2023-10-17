Впрочем, следует учитывать несколько факторов. О них 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

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"Противник не является безучастным наблюдателем. Он отрабатывает определенные алгоритмы. Можем предположить, что пока россияне овладеют способами противодействия ATACMS, эти ракеты будут представлять для них угрозу", - отметил Грабский.

Эффективность ATACMS

На первом этапе противник может использовать элемент пассивной защиты, отметил военный эксперт. Речь идет о рассредоточении техники и ресурсов во избежание массового удара. Но чтобы передислоцировать какой-то состав, например, с тоннами горючего, нужно соответствующее время и оперативность принятия решений.

"Поэтому на первом этапе применения важно, чтобы наша разведка работала эффективно и мы били по соответствующим объектам. Наши партизаны делают уникальные и полезные вещи, чтобы разведать данные", – сказал военный эксперт.

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По словам Грабского, сейчас у нас более чем достаточно законных целей, которые противник не может вывести из-под поражения. В частности, во временно оккупированном Крыму.

"Нам есть по чему ударить. Только в одном Крыму мы можем смело говорить о 2 и 3 десятках целей, которые стоят ударов ATACMS", – пояснил он.

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