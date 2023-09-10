Украина впервые получила американское ядерное топливо: почему это историческое достижение

Украина получила первую партию американского ядерного топлива "Энергоатом" – первая компания в мире, которой удалось заменить российское топливо на советских реакторах ВВЭР-1000.

Министр энергетики Герман Галущенко в эфире национального телемарафона сказал, что таким образом Украина сделала шаг навстречу для окончания российской монополии. Об этом пишет 24 Канал.

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Почему это важно

Галущенко сообщил, что 10 сентября "Энергоатом" впервые получил топливо из США для 440 реакторов. Ядерное топливо было произведено компанией Westinghouse совместно с украинскими специалистами.

Дальше будем работать, чтобы вообще заменить Россию в этом сегменте. Есть уже договоренности с определенными странами,

– добавил Галущенко.

Стоит отметить, что топливо Westinghouse Electric Company Украина планировала получить в 2025 году, но из-за войны процесс ускорился. Таким образом, "Энергоатом" стал первой компанией в мире, которой удалось заменить российское топливо на советских реакторах ВВЭР-1000.

Добавлю, что долгое время Украина напрямую зависела от российского сырья для ядерных предприятий. Однако с начала полномасштабного вторжения украинское правительство начало искать пути смены поставщика.

На помощь Украине пришли США и Великобритания. В частности, наша страна получит от Британии кредитные гарантии в размере 225 миллионов евро, которые помогут ей избавиться от зависимости от российского ядерного топлива.

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