Своевременное усиление ПВО к зиме: в Украину поступили дополнительные NASAMS, – Зеленский
Источник:Владимир Зеленский
Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны для защиты мирных городов, которые постоянно атакует Россия. Президент сообщил, что наше государство получило дополнительные установки NASAMS
Владимир Зеленский 7 ноября провел ежедневный селектор. Он сообщил, что получил отчеты о поступлении боеприпасов, техники и оборудования за последние сутки.
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Усиление ПВО к зиме
По словам Зеленского, на боевое дежурство встали дополнительные системы NASAMS от партнеров.
Временное усиление нашей ПВО к зиме,
– написал президент.
Что известно о NASAMSЭто норвежский зенитный ракетный комплекс средней дальности. Разработка норвежской компании Norwegian Kongsberg и американской Raytheon.
Кроме этого, он также прослушал сводку с фронта. Также Владимир Зеленский и другие члены селектора заслушали данные разведок по ситуации на ТОТ, в Черноморском регионе и странах ОДКБ.
"Воздушный щит" для Украины
- В Токио 7-8 ноября состоится встреча глав МИД стран G7. Война в Украине будет на первом месте повестки встречи представителей G7.
- Глава МИД Германии Анналена Бербок перед отъездом в Японию заявила, что для Европы и G7 на кону стоит много из-за войны в Украине. Она отметила важность поддержки Украины.
- Одной из ключевых тем для обсуждения станет продолжение работы над созданием "воздушного щита" для Украины . Речь идет об усилении ПВО для нашего государства, чтобы мы могли защититься от российских атак.