Украина получила немецкую часть ракет для Patriot, – Зеленский
- Украина уже получила от Германии часть ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot.
- Во время заседания "Рамштайн" договорились, что европейские страны передадут Украине примерно 35 ракет.
Во время последнего заседания в формате "Рамштайн" партнеры договорились передать Украине ракеты для систем Patriot. Владимир Зеленский заявил, что часть из них уже передала Германия.
Что известно о передаче ракет для Украины?
По словам Зеленского, во время последнего "Рамштайна" партнеры договорились, что Украина получит ракеты для систем ПВО Patriot. Планируется, что европейские страны передадут около 35 ракет.
Ракеты PAC-3 от Германии уже поступили 10 марта, заявил президент Зеленский.
Это один из пакетов противовоздушной обороны, о котором время от времени мы договариваемся с партнерами. Мы хотели бы больше, получилось, как получилось. Немецкая часть от этих ракет вчера зашла, спасибо за это,
– добавил лидер Украины.
Зеленский отметил, что в целом анонсированные ракеты передаст не одна страна.
Военная помощь Украине: последние заявления
Ранее Spiegel сообщил количество ракет, которые может получить Украина. В пакет помощи, по данным СМИ, включат переносные зенитные комплексы, управляемые ракеты AIM-9, IRIS-T и другие элементы для усиления ПВО Украины.
Западные СМИ заявляли, что за четыре года войны Украина получила около 600 ракет для Patriot. В то же время, только за три дня конфликта с Ираном использовали больше таких ракет.
После визита Зеленского в Донецкую область он сообщил, что украинские военные нуждаются в современных радарах. Президент передал премьеру Нидерландов запрос украинских защитников. По словам Зеленского, в частности, там производят самые эффективные радарные системы.