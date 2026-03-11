Украина получила немецкую часть ракет для Patriot, – Зеленский

Во время последнего заседания в формате "Рамштайн" партнеры договорились передать Украине ракеты для систем Patriot. Владимир Зеленский заявил, что часть из них уже передала Германия.

Подробнее об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также Благодаря министру обороны Германии Украина получила ракеты к Patriot: СМИ назвали количество

Что известно о передаче ракет для Украины?

По словам Зеленского, во время последнего "Рамштайна" партнеры договорились, что Украина получит ракеты для систем ПВО Patriot. Планируется, что европейские страны передадут около 35 ракет.

Ракеты PAC-3 от Германии уже поступили 10 марта, заявил президент Зеленский.

Это один из пакетов противовоздушной обороны, о котором время от времени мы договариваемся с партнерами. Мы хотели бы больше, получилось, как получилось. Немецкая часть от этих ракет вчера зашла, спасибо за это,

– добавил лидер Украины.

Зеленский отметил, что в целом анонсированные ракеты передаст не одна страна.

Военная помощь Украине: последние заявления