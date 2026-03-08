Об этом глава государства рассказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Роб Йеттен, передает 24 Канал.

Смотрите также Трамп легко мог бы это остановить: аналитик сказал, почему США "не замечают" помощи России Ирану

Какое оружие очень нужно воинам в Донецкой области?

Владимир Зеленский недавно посетил Донецкую область. В городе Дружковка бойцы обратились к нему с конкретной просьбой по радарам. Президент подчеркнул, что эти системы крайне важны для защиты украинских воинов.

Они очень нам нужны. Это то, что помогает в защите воина. И это такой вызов. Это очень болезненный вопрос,

– сказал он.

Зеленский добавил, что Нидерланды относятся к государствам, которые производят одни из лучших радаров. Он отметил, что лично передал главе правительства Нидерландов этот запрос от наших защитников.

Отдельно стороны говорили об участии Амстердама в финансировании закупки боеприпасов для западных ЗРК, которые использует Украина.

Президент подчеркнул, что Нидерланды демонстрируют пример эффективной поддержки Украины, в частности благодаря решению ежегодно выделять около 3 миллиардов евро помощи.

Кроме того, страна инвестирует в программу PURL, которая позволяет Украине закупать ракеты для систем ПВО, прежде всего PAC-2 и Patriot PAC-3. По словам президента, такие ракеты сейчас являются критически важными для защиты страны.

Что известно о нехватке ракет для ПВО в Украине?