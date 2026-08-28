Украина получила от американской стороны информацию о встречах в Москве, – Зеленский

Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила от США информацию о недавних встречах американской стороны в Москве. Президент подчеркнул важность скоординированных действий партнеров и реалистичного подхода к прекращению войны.

Об этом глава государства заявил в своем вечернем обращении.

Что сказал Зеленский о встречах американской стороны с россиянами в Москве?

По словам президента, Киев поддерживал контакт с США как в преддверии этих переговоров, так и после них. Зеленский поблагодарил американскую сторону за предоставленную информацию и тональность разговора с Россией.

Президент подчеркнул, что Украина ценит согласованность действий с партнерами и видение США относительно дальнейших шагов. По его мнению, американская сторона продвигает реалистичный подход к тому, что необходимо предпринять для завершения войны.

Россия должна закончить свою войну, надо создать все условия, чтобы это было,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, директор ЦРУ США Джон Рэтклифф 25 августа совершил неанонсированный визит в Москву по личному поручению президента Дональда Трампа. По данным медиа, миссия проходила в условиях строгой секретности, а ее целью были контакты с представителями российских спецслужб и передача позиции Вашингтона по поводу войны против Украины.

В частности, сообщается, что Ретклифф встретился с представителями российских спецслужб и призвал Россию согласиться на мирное соглашение, отметив значительные потери и минимальные территориальные достижения России. Также одной из тем визита могла быть оговорка Кремля от возможных гибридных провокаций против стран Балтии.

Контакты между американскими и российскими спецслужбами подтвердили представители Кремля, в том числе спикер Путина Дмитрий Песков. В то же время Дональд Трамп назвал поездку "полурутной" и опроверг информацию о передаче Москве конкретных ультиматумов или угроз.