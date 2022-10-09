По случаю 70-летия Путина: Украина получила от Словакии сразу 2 гаубицы Zuzana
Источник:твиттер Ярослава Надя
Словакия решила "передать подарок" на день рождения бункерного диктатора Владимира Путина Украине. В честь этого "праздника" наши ВСУ получили еще 2 самоходные гаубицы Zuzana.
Радостную новость сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь.
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Глава Минобороны Словакии заявил, что гаубицы уже находятся в Украине.
Мы сейчас доставили еще один подарок агрессору Путину, чтобы отметить его день рождения. Очередные две новые гаубицы Zuzana 2 уже доставлены в Украину,
– написал Надь.
Словакия передала сверхмощные гаубицы Украине / Фото Ярослава Надя
Словакия будет производить гаубицы для Украины
Ранее западные страны заявили, что оплатят для Украины около двух десятков гаубиц Zuzana. Эту технику будут производить в Словакии. По данным словацкого министра обороны, заказ будет охватывать 16 гаубиц, которые еще планируют изготовить. Их цена – 92 миллиона евро.
Это коммерческий заказ, который для Украины профинансируют страны Запада, в частности:
- Дания,
- Норвегия,
- Германия.
Как словацкая САУ Zuzana 2 уже крушит оккупантов на фронте
Zuzana 2 – это словацкая самоходная артиллерийская установка, являющаяся одной из самых дальнобойных артиллерийских систем в мире. Она может доставать до врага на расстоянии до 40 км.
В то же время Zuzana производит 6 выстрелов в минуту, а ее колесная база позволяет быстро перемещаться с одной позиции на другую. Это современное и практически автономное оружие создано, чтобы побеждать.
Zuzana 2 имеет множество преимуществ. Среди них:
- автоматическая перезарядка, повышающая темп стрельбы,
- бортовой компьютер, позволяющий не только быстро наводить цель, но и работать с цифровыми картами, обмениваться данными с другими САУ такого же типа и самостоятельно вычислять погодные условия. Все это происходит в считанные секунды.
Башня Zuzana 2 вращается на 360 градусов, что является большим преимуществом. В отличие от прицепных гаубиц, в частности, американских М777, словацкую систему не нужно переставлять или перевозить с места на место. С одной точки может обстреливаться все вокруг на расстоянии до 40 километров.
Что нужно знать о САУ Zuzana 2: смотрите видео