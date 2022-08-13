Словакия передала Украине первые 4 САУ Zuzana

Словакия, как и обещала, передала Украине 4 самоходных артиллерийских установки Zuzana. Они уже находятся в распоряжении украинских военных.

Радостную новость сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь. Он подчеркнул, что это только первые 4 САУ Zuzana.

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"Они (артиллерийские установки – 24 канал) готовы к использованию и защите от российских агрессоров", – заявил Надь.

В июне он заявлял, что Словакия и Украина договорились о поставках 8 артиллерийских установок Zuzana 2.

Что известно о Zuzana 2

САУ Zuzana 2 – это модернизация предыдущей версии Zuzana калибра 155 миллиметров. В 2018 году армия Словакии закупила 25 артустановок. Они были переданы в армию в июле 2021 года, чтобы заменить предыдущее поколение.

Артустановка благодаря стволу длиной 52 калибра способна вести стрельбу на максимальную дистанцию до 41 километра. Башня способна разворачиваться на все 360 градусов, а благодаря автоматике количество членов экипажа уменьшено с четырех до трех.

Вместе с тем гаубица владеет автоматом зарядки, позволяющей вести огонь в режиме MRSI – несколько ракет попадут по одной цели одновременно.

В общей сложности планируется, что Словакия передаст Украине 8 установок Zuzana 2. На новость уже отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он подтвердил, что САУ доехали до Украины.

155-мм калибр для очистки территории Украины от нечисти с триколором,

– подчеркнул Ермак.

Оборонная помощь Украине: последние новости

Пока в кремле пылает от того, насколько международные партнеры поддерживают Украину, министр обороны Словакии заявил о том, что истребители МиГ-29 российского производства, скорее всего, передадут Украине. Братислава рассчитывает на денежную компенсацию от Евросоюза или военную компенсацию от НАТО.

В конце августа Словакия приземлит истребители и охранять воздушное пространство страны начнут Чехия и Польша. Причина такого шага – проблемы с ремонтом истребителей с начала российского вторжения.

Пока неизвестно, когда и сколько единиц истребителей получит Украина.

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