Нужна качественная подготовка: авиаэксперт объяснил особенности обучения пилотов на F-16

Полковник ВВС США в отставке Джеффри Фишер заявил, что в настоящее время подготовлено ориентировочно 10 – 20 украинских пилотов для использования американских истребителей F-16. Программа перехода Украины на самолеты F-16 рассчитана на 2 года.

Об этом отметил в эфире 24 Канала авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, сообщив, что сейчас продолжают обучение курсанты, которые начали его с нуля. В настоящее время у них идет подготовка на легкомоторных и реактивных самолетах.

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Обучение происходит в течение длительного периода

Что касается пилотов, которые были подготовлены ранее, то у них происходило переобучение в короткий срок, в дальнейшем предусмотрена тренировка для боевых вылетов и подготовка для выполнения боевых задач как над вражеской территорией, так и над территорией временно оккупированной Украины.

Стоит понимать, что это очень длительный процесс, который требует качественной подготовки и слаживания экипажей. Дополнительно сейчас продолжают учиться курсанты, которые к моменту получения следующих самолетов уже будут подготовлены,

– отметил Храпчинский.

Авиаэксперт считает, что нехватки людей среди личного состава для прохождения обучения для освоения F-16 в Украине не будет. Ведь, по его словам, есть большое количество желающих.

Это новый этап для Воздушных сил Украины, это получение новых современных самолетов, которые помогут существенно повлиять на ход боевых действий. Надо не забывать, что кроме F-16, еще ожидается передача самолетов Mirage, Gripen,

– напомнил Храпчинский.