Про це зазначив в етері 24 Каналу авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, повідомивши, що наразі продовжують навчання курсанти, які почали його з нуля. Зараз в них триває підготовка на легкомоторних та реактивних літаках.

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Навчання відбувається протягом тривалого періоду

Щодо пілотів, які були підготовлені раніше, то в них відбувалось перенавчання в короткий термін, надалі передбачене тренування для бойових вильотів й підготовка для виконання бойових завдань як над ворожою територією, так і над територією тимчасово окупованої України.

Варто розуміти, що це дуже тривалий процес, який потребує якісної підготовки й злагодження екіпажів. Додатково зараз продовжують навчатися курсанти, які до моменту отримання наступних літаків вже будуть підготовлені,

– зауважив Храпчинський.

Авіаексперт вважає, що браку людей серед особового складу для проходження навчання для опанування F-16 в Україні не буде. Адже, з його слів, є велика кількість охочих.

Це новий етап для Повітряних сил України, це отримання нових сучасних літаків, які допоможуть суттєво вплинути на хід бойових дій. Треба не забувати, що крім F-16, ще очікується передача літаків Mirage, Gripen,

– нагадав Храпчинський.