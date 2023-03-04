Саудовская Аравия отправила Украине помощь на 100 миллионов долларов

Саудовская Аравия отправила 3 самолета гуманитарной помощи Украине. Это произошло в рамках программы в 100 миллионов долларов.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что среди помощи – 135 мощных генераторов от 20 до 400 кВт, теплые одеяла, средства гигиены. По его словам, они будут распределены в шесть регионов для реагирования на срочные нужды тысяч человек.

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Украина получила мощные генераторы

‎Ермак напомнил, что меморандум о гуманитарной помощи на 100 миллионов долларов был подписан во время недавнего визита министра иностранных дел Саудовской Аравии Его Светлости Принца Фейсала бин Фархана Аль Сауда.

Мы очень благодарны Саудовской Аравии за поддержку Украины. Эта гуманитарная помощь – свидетельство солидарности и поддержки, существующей между нашими государствами,

– написал Ермак.

Саудовская Аравия отправила 3 самолета гуманитарной помощи Украине / Фото из соцсетей Ермака

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