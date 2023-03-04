Саудовская Аравия отправила Украине помощь на 100 миллионов долларов
Источник:Андрей Ермак
Саудовская Аравия отправила 3 самолета гуманитарной помощи Украине. Это произошло в рамках программы в 100 миллионов долларов.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что среди помощи – 135 мощных генераторов от 20 до 400 кВт, теплые одеяла, средства гигиены. По его словам, они будут распределены в шесть регионов для реагирования на срочные нужды тысяч человек.
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Украина получила мощные генераторы
Ермак напомнил, что меморандум о гуманитарной помощи на 100 миллионов долларов был подписан во время недавнего визита министра иностранных дел Саудовской Аравии Его Светлости Принца Фейсала бин Фархана Аль Сауда.
Мы очень благодарны Саудовской Аравии за поддержку Украины. Эта гуманитарная помощь – свидетельство солидарности и поддержки, существующей между нашими государствами,
– написал Ермак.
Саудовская Аравия отправила 3 самолета гуманитарной помощи Украине / Фото из соцсетей Ермака
Что известно о визите главы МИД Саудовской Аравии в Киев
- 26 февраля в Украину с визитом прибыл министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия. Это был первый официальный визит главы МИД Королевства в Украину с момента установления дипломатических отношений.
- Аравийский дипломат в Киеве подчеркнул, что Саудовская Аравия хотела бы сделать все возможное, чтобы уменьшить остроту боевых действий.
- В рамках визита были подписаны два документа, формализовавшие предоставление Украине пакета помощи в размере 400 миллионов долларов. Из них 100 миллионов долларов направят на гумпомощь, а еще 300 – на нефтепродукты.
- Кроме того, Саудовская Аравия поддержала резолюцию ООН по поводу стойкого мира в Украине несколько дней назад.
- Редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах считает, что Украина может рассчитывать на серьезную помощь от Саудовской Аравии. В частности, он сказал, что выделенная помощь означает, что саудиты уверены в победе Украины.