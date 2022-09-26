Украина получила согласие на передачу NASAMS от США, однако их еще нет в Украине, – ОП

По сети распространяется информация, что Украина уже получила системы противовоздушной обороны NASAMS. Впрочем, на самом деле их еще нет в нашей стране.

Такая информация появилась после интервью президента Владимира Зеленского американскому изданию CBS. В Офисе Президента прокомментировали событие.

NASAMS от США еще нет в Украине

Хочу поблагодарить президента Байдена за положительное решение, которое уже принято, и Конгресс США – мы получили NASAMS,

– заявил украинский президент.

Однако неделю назад в Пентагоне заявляли, что Украина получит два комплекса NASAMS только в течение двух месяцев. Спикер президента Сергей Никифоров уточнил, что Зеленский говорил о том, что мы пока получили лишь согласие на передачу NASAMS.

Также глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут отметил, что президент мог говорить только о решении передать NASAMS, а не о физическом поступлении этих систем.

"По моей информации, их (NASAMS – 24 канал) у нас пока в Украине нет. То, что решения по 8 батареям есть – это да", – заявил Чмут.