Украина получила уникальный шанс, но сначала должна победить

Австралии;

Бельгии;

Греции;

Италии;

Испании;

Ирландии;

Канады;

Кипра;

Литвы;

Нидерландов;

Румынии;

Финляндии;

Франции;

Швеции;

Эстонии;

Южной Кореи;

Японии.

Зеленский выступил в Европарламенте и на саммите НАТО. А сегодня (8 мая – 24 канал) он участвует во встрече G7! Украина сегодня – в шаге от статуса кандидата на вступление в ЕС!

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