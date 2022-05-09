Украина получила уникальный шанс, но сначала должна победить
Источник:фейсбук Анатолия Амелина
Кто бы мог вообразить? Украина сегодня – самая известная и популярная страна мира! Ведь любой кризис несет возможности!
Мекка для топполитиков
1. Борис Джонсон – премьер Великобритании.
2. Эммануэль Макрон – президент Франции.
3. Джастин Трюдо – премьер Канады.
4. Анджей Дуда – президент Польши.
5. Эгил Левитс – президент Латвии.
7. Алар Карис – президент Эстонии.
Важно Рашистская Федерация проигрывает, потому что Путин недооценил главное
Украину услышал весь мирЗеленский сегодня – самый популярный политик в мире. Он стал первым иностранным лидером, выступившим в британском парламенте.
Помимо Великобритании Зеленский выступил перед парламентами:
- Австралии;
- Бельгии;
- Греции;
- Италии;
- Испании;
- Ирландии;
- Канады;
- Кипра;
- Литвы;
- Нидерландов;
- Румынии;
- Финляндии;
- Франции;
- Швеции;
- Эстонии;
- Южной Кореи;
- Японии.
Зеленский выступил в Европарламенте и на саммите НАТО. А сегодня (8 мая – 24 канал) он участвует во встрече G7! Украина сегодня – в шаге от статуса кандидата на вступление в ЕС!
Рекомендуем Парад позора показал, что Россия обос**лась на весь мир
Звездный круг друзей
Самый крутой предприниматель Илон Маск – на прямой связи с украинским Кабмином и обеспечил нашу страну передовой спутниковой связью! Украину посетила Анджелина Джоли – посол мира, а солист U2 Боно выступает в Киеве!
Наши флаги установлены практически во всех европейских и мировых столицах! Мир поддерживает Украину! ЕС, Британия, Канада упразднили пошлины на украинские товары!
Достойно внимания У украинцев не будет другого времени, чтобы выжить и победить
Шанс, который нельзя упустить
Международной помощи в госбюджет Украины зашло уже около 5 миллиардов долларов, еще 10 миллиардов долларов – это будущие более-менее гарантированные поступления. Общий заявленный объем помощи Украине (военной, финансовой, гуманитарной) на сегодняшний день – уже более 100 миллиардов долларов.
Украина и украинский народ проходят тяжелые испытания, но именно они открывают Украине путь к свободе, процветанию и новой роли на Мировой карте! Перед нами впервые открывается такой шанс, и мы должны им воспользоваться! Но сперва нужно победить!
Актуальное – Джастин Трюдо посетил разрушенный россиянами Ирпень: смотрите видео