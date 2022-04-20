Украина получила усиление авиации и запчасти для самолетов, – Пентагон

Украина получила от других стран помощь, которая позволит увеличить количество военных самолетов на вооружении ВСУ.

Какие страны оказали помощь не уточняют

Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, отметив, что речь идет о помощи не от Соединенных Штатов.

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Не вдаваясь в детали относительно того, что предоставляют другие страны, украинцы получили дополнительные платформы, а также детали, чтобы позволит увеличить свой флот, размер авиапарка. Я думаю, что на этом стоит остановиться,

– отметил Кирби.

В заявлении не уточняется содержание термина "платформы".

К слову, грузы из последнего пакета уже начали поступать в Украину, включая тяжелее оборудование.

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