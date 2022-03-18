Сегодня, 18 марта, Украина получит 300 миллионов евро от ЕС. Эти деньги выделяются в рамках новой программы макрофинансовой помощи Украине.

Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

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Украина получит 300 миллионов евро макрофинансовой помощи от ЕС

Сегодня Украина получит еще 300 миллионов евро экстренной помощи МИД,

– заявил Домбровскис.

По словам вице-президента, ЕС продолжит оказывать политическую, финансовую и гуманитарную помощь Украине.

Домбровскис также отметил, что впервые в истории ЕС будет финансировать покупку и доставку оружия в подвергающуюся нападению страну.