Украина получит 300 миллионов евро макрофинансовой помощи от ЕС

18 марта 2022 , 13:03
Читати новину українською

Источник:

твиттер Валдиса Домбровскиса

Сегодня, 18 марта, Украина получит 300 миллионов евро от ЕС. Эти деньги выделяются в рамках новой программы макрофинансовой помощи Украине.

Об этом сообщил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Украина получит 300 миллионов евро макрофинансовой помощи от ЕС

Сегодня Украина получит еще 300 миллионов евро экстренной помощи МИД,
– заявил Домбровскис.

По словам вице-президента, ЕС продолжит оказывать политическую, финансовую и гуманитарную помощь Украине.

Домбровскис также отметил, что впервые в истории ЕС будет финансировать покупку и доставку оружия в подвергающуюся нападению страну.

Макрофинансовая помощь Украине: коротко

Евросоюз выделил уже 600 миллионов евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи Украине от ЕС.

Деньги, которые Украина получит сегодня, являются частью первого транша – его общая сумма составляет 600 миллионов евро. Первые 300 миллионов Украина получила на прошлой неделе.

Общий размер программы, подписанной 3 марта 2022 года – 1,2 миллиарда евро.

Обратите внимание – Евросоюз утвердил 4 пакета санкций против России: смотрите видео

 

Автор: Марта Касіянчук