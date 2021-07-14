Украина получит 340 миллионов евро на восстановление инфраструктуры на Востоке

Верховная Рада ратифицировала соглашение, по которому Украина получит кредит от Европейского инвестиционного банка. По договору наше государство получит более 300 миллионов евро.

Потратят средства на восстановление инфраструктуры восточной части Украины. Соответствующую "Программу по восстановлению Украины" нардепы приняли на заседании 14 июля.

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Рада приняла в целом Закон Украины "О ратификации Финансового соглашения "Программа по восстановлению Украины" между Украиной и Европейским инвестиционным банком".

Финансовое соглашение "Программа по восстановлению Украины" между Украиной и Европейским инвестиционным банком предусматривает предоставление кредита в размере 340 миллионов евро, а это почти 11 миллиардов гривен по нынешнему курсу.

На что потратят деньги

На восстановление пострадавшей инфраструктуры в восточной части Украины. К тому же на эти деньги собираются модернизировать социальную инфраструктуру в областях, принимающих наибольшее количество переселенцев.

Восстанавливать будут важнейшую социальную инфраструктуру:

строительство,

реконструкцию,

капитальный ремонт,

повышение энергоэффективности жилья для переселенцев, школ, медицинских учреждений и социальных центров.

Программа по восстановлению Украины является продолжением действующей с 2014 года Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины. За ее средства реализуют более 150 проектов по восстановлению социальной инфраструктуры в:

Донецкой,

Луганской,

Запорожской,

Харьковской,

Полтавской,

Одесской,

Херсонской,

Киевской областях.