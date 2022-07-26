Украина получит 20 беспилотников Fly Eye: эффективные характеристики "летающего глаза"

В скором времени ВСУ получат новые 20 беспилотников Fly Eye. Такие дроны находятся на вооружении стран НАТО, эффективно они применяются в военных целях.

Это мощная поддержка наших защитников на линии фронта, рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

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Что известно о беспилотниках Fly Eye

Эти дроны обнаруживают технику врага и производят разведку на расстоянии до 60 километров.

Они оборудованы технологической камерой и тепловизором, поэтому могут вести четкую съемку как днем, так и ночью.

В воздухе они находятся в основном 2,5 часа.

Особенность беспилотников состоит в том, что их запускают с руки. То есть дроны не нуждаются в дополнительных устройствах, чтобы отправить их в "полет".

Федоров отметил, что поддержка украинцев проекта "армия дронов" помогает защитникам систематически получать технологическое усиление на передовой. Эти беспилотники купили благодаря донатам.

Беспилотники в действии

Fly Eye уже показали успешную работу. Например, один беспилотник, находящийся на оснащении в ВСУ, совершил уже 34 вылета на контролируемую врагом территорию и обнаружил 309 военных целей.

В ВСУ показали видео применение дрона. В ходе операции успешно разведали и обнаружили скопление живой силы и техники врага, в частности ЗРК Тор.

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