Украина получит 20 беспилотников Fly Eye: эффективные характеристики "летающего глаза"
Источник:телеграм Михаила Федорова
В скором времени ВСУ получат новые 20 беспилотников Fly Eye. Такие дроны находятся на вооружении стран НАТО, эффективно они применяются в военных целях.
Это мощная поддержка наших защитников на линии фронта, рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.
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Что известно о беспилотниках Fly Eye
- Эти дроны обнаруживают технику врага и производят разведку на расстоянии до 60 километров.
- Они оборудованы технологической камерой и тепловизором, поэтому могут вести четкую съемку как днем, так и ночью.
- В воздухе они находятся в основном 2,5 часа.
- Особенность беспилотников состоит в том, что их запускают с руки. То есть дроны не нуждаются в дополнительных устройствах, чтобы отправить их в "полет".
Федоров отметил, что поддержка украинцев проекта "армия дронов" помогает защитникам систематически получать технологическое усиление на передовой. Эти беспилотники купили благодаря донатам.
Беспилотники в действии
Fly Eye уже показали успешную работу. Например, один беспилотник, находящийся на оснащении в ВСУ, совершил уже 34 вылета на контролируемую врагом территорию и обнаружил 309 военных целей.
В ВСУ показали видео применение дрона. В ходе операции успешно разведали и обнаружили скопление живой силы и техники врага, в частности ЗРК Тор.
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