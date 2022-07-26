Це потужна підтримка для наших захисників на лінії фронту, розповів глава Мінцифри Михайло Федоров.

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Що відомо про безпілотники Fly Eye

Ці дрони виявляють техніку ворога і проводять розвідку на відстані до 60 кілометрів.

Вони оснащені технологічною камерою та тепловізором, тому можуть вести чітку зйомку як вдень, так і вночі.

У повітрі вони перебувають переважно 2,5 години.

Особливість безпілотників у тому, що їх запускають з руки. Тобто дрони не потребують додаткових пристроїв, щоб відправити їх у "політ".

Федоров відзначив, що підтримка українців проєкту "армія дронів" допомагає захисникам систематично отримувати технологічне підсилення на передовій. Ці безпілотники купили саме завдяки донатам.

Безпілотники у дії

Fly Eye вже показали успішну роботу. Наприклад, один безпілотник, який є на оснащенні в ЗСУ, здійснив вже 34 вильоти на контрольовану ворогом територію та виявив 309 військових цілей.

У ЗСУ показали відео застосування дрона. В ході операції успішно дорозвідали та виявили скупчення живої сили та техніки ворога, зокрема ЗРК Тор.

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