Це потужна підтримка для наших захисників на лінії фронту, розповів глава Мінцифри Михайло Федоров.
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Що відомо про безпілотники Fly Eye
- Ці дрони виявляють техніку ворога і проводять розвідку на відстані до 60 кілометрів.
- Вони оснащені технологічною камерою та тепловізором, тому можуть вести чітку зйомку як вдень, так і вночі.
- У повітрі вони перебувають переважно 2,5 години.
- Особливість безпілотників у тому, що їх запускають з руки. Тобто дрони не потребують додаткових пристроїв, щоб відправити їх у "політ".
Федоров відзначив, що підтримка українців проєкту "армія дронів" допомагає захисникам систематично отримувати технологічне підсилення на передовій. Ці безпілотники купили саме завдяки донатам.
Безпілотники у дії
Fly Eye вже показали успішну роботу. Наприклад, один безпілотник, який є на оснащенні в ЗСУ, здійснив вже 34 вильоти на контрольовану ворогом територію та виявив 309 військових цілей.
У ЗСУ показали відео застосування дрона. В ході операції успішно дорозвідали та виявили скупчення живої сили та техніки ворога, зокрема ЗРК Тор.
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