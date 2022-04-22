Украина получит британские бронированные машины: военных уже учат ими управлять

Борис Джонсон сообщил, что десятки украинских солдат учатся в Великобритании пользоваться британскими бронетранспортерами.

Кроме того, в Польше британские силы учат украинцев, как использовать британские зенитно-ракетные комплексы.

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Что известно об оружии, которое Британия выделила Украине:

Великобритания согласилась предоставить Украине 120 бронированных машин , 80 из которых защищены мобильными машинами ( "Mastiff", "Husky" и "Wolfhound" ). По словам представителей в британской армии, эти машины предназначены для использования в "боевых целях, боевой поддержке и боевой службе" и позволяют безопаснее перемещать военных к линии фронта.

, 80 из которых защищены мобильными машинами ( ). По словам представителей в британской армии, эти машины предназначены для использования в "боевых целях, боевой поддержке и боевой службе" и позволяют безопаснее перемещать военных к линии фронта. Остальные 40 машин предназначены для боевой разведки. В частности, Spartan , который может перевозить четырех солдат и экипаж из трех человек, машины скорой помощи Samaritan , командирские бронированные машины Sultan и бронированные ремонтно-эвакуационные машины Samson .

, который может перевозить четырех солдат и экипаж из трех человек, машины скорой помощи , командирские бронированные машины и бронированные ремонтно-эвакуационные машины . Кроме того, британские силы в Польше учат украинских военных использовать зенитно-ракетный комплекс Starstreak и транспортные средства Stormer.

Могу сказать, что сейчас учим украинцев в Польше использованию средств противовоздушной обороны, а в Великобритании использованию бронетехники,

– сказал Джонсон во время поездки в Индию.

По словам источников издания в Министерстве обороны, обучение длится несколько недель. Преимущественно для того чтобы украинцы могли ознакомиться с доступными системами управления.

Представитель Джонсона сказал, что это новый тип оборудования, поэтому вполне вероятно, что у украинцев не было предыдущего опыта. Так что, по его словам, вполне разумно, что они проходят необходимую подготовку.

Британия подчеркнула, что помогает Украине только в самозащите

Официальный представитель Джонсона подчеркивает, что обучение украинцев в Великобритании не является эскалацией.

Что вызывает эскалацию, это действия Путина и его режима в Украине. Мы просто работаем вместе с нашими союзниками, чтобы дать Украине лучшие инструменты для самозащиты.

– сказал он.

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