Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его словам, для ВСУ очень важно получить самолеты F-16.

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Сколько самолетов F-16 требуется ВСУ

Романенко предположил, что применение трех универсальных бригад F-16, пяти F-15, которые могут размещать на себе наибольшее количество дальнобойного оружия, и с привлечением беспилотников повлечет за собой существенные изменения в воздушном бою.

Военный эксперт объяснил, что украинские летчики, уже ранее летавшие на МиГ-29 и Су-27, могут освоить истребители F-16 в срок от 3 до 6 месяцев.

Имеется анализ разных подготовок в США. Когда-то французы переучивали немцев из МиГ-29 на Mirage 2000 и так далее. Есть разный опыт в зависимости от того, для выполнения каких задач на этих самолетах мы хотим научить наших пилотов,

– добавил он.

Романенко о предоставлении Украине F-16: смотрите видео

Украина получит F-16: главное