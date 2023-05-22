Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, засновник БФ "Закриймо небо України", генерал-лейтенант Ігор Романенко. За його словами, для ЗСУ дуже важливо отримати літаки F-16.
До теми Пріоритет для нас: США планують у найближчі місяці почати поставки F-16 в Україну
Скільки літаків F-16 потрібно ЗСУ
Романенко припустив, що застосування трьох бригад універсальних F-16, п’яти F-15, які можуть розміщувати на собі найбільше далекобійної зброї, та із залученням безпілотників спричинить суттєві зміни у повітряному бою.
Військовий експерт пояснив, що українські льотчики, які вже раніше літали на МіГ-29 та Су-27, можуть освоїти винищувачі F-16 у термін від 3 до 6 місяців.
Є аналіз різних підготовок у США. Колись французи перевчали німців з МіГ-29 на Mirage 2000 і так далі. Є різний досвід у залежності від того, для виконання яких завдань на цих літаках ми хочемо навчити наших пілотів,
– додав він.
Романенко про надання Україні F-16: дивіться відео
Україна отримає F-16: головне
- Президент США Джо Байден 19 травня повідомив лідерів G7, що Штати підтримають спільні тренування українських пілотів на літаках четвертого покоління, зокрема F-16.
- Представник ЄС Жозеп Боррель розповів, що українські пілоти вже почали тренування на винищувачах F-16.
- Офіційний представник Державного департаменту США Метью Міллер зазначив, що постачання Україні винищувачів F-16 є пріоритетом для Вашингтона. Постачання літаків в Україну планують розпочати найближчими місяцями.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав головне завдання винищувачів F-16. Він наголосив, що Україна має право захищатися і звільняти свої території. ЗСУ не потрібно збивати якісь цілі на території Росії.