Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, засновник БФ "Закриймо небо України", генерал-лейтенант Ігор Романенко. За його словами, для ЗСУ дуже важливо отримати літаки F-16.

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Скільки літаків F-16 потрібно ЗСУ

Романенко припустив, що застосування трьох бригад універсальних F-16, п’яти F-15, які можуть розміщувати на собі найбільше далекобійної зброї, та із залученням безпілотників спричинить суттєві зміни у повітряному бою.

Військовий експерт пояснив, що українські льотчики, які вже раніше літали на МіГ-29 та Су-27, можуть освоїти винищувачі F-16 у термін від 3 до 6 місяців.

Є аналіз різних підготовок у США. Колись французи перевчали німців з МіГ-29 на Mirage 2000 і так далі. Є різний досвід у залежності від того, для виконання яких завдань на цих літаках ми хочемо навчити наших пілотів,

– додав він.

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