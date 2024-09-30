Это 24 Каналу отметил авиационный эксперт Константин Криволап. По его словам, это элегантное решение со стороны США по обходу вопроса о так называемых "красных линиях".

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"Это элегантное решение по обходу вопроса о "красных линиях". Потому что нельзя было ничего не дать украинцам. В тех условиях, которые сейчас есть, ничего не дать – это было бы неправильным решением, мягко говоря", – сказал он.

"Элегантность" решения заключается в том, что якобы дали бомбы, но серьезной "эскалации" нет. Потому что на таких дальностях Украина уже использует французские бомбы HAMMER и другие средства.

Поражение объектов на тактическом уровне

Константин Криволап отметил, что это не путь модернизации обычных авиационных бомб. Была сделана именно новая бомба, которая скорее похожа на крылатую ракету, которой не поставили двигатель.

Американцы занялись этим вопросом. Есть завершенная в 2023 году разработка, когда позади этой бомбы устанавливается двигатель. Таким образом ее дальность значительно увеличивается. Были надежды, что Украина сможет прицепить такой двигатель.

Думаю, что прицепить его можно. По моему мнению, к сожалению, это оружие не станет украинским. Оно все равно будет требовать согласования на использование в США. Потому что основная часть, электроника, система наведения, сама бомба будет американской,

– предположил он.

Сообщается, что авиабомбы JSOW способны поражать цель на расстоянии 70 миль, что равняется примерно 112 километрам. Авиаэксперт объяснил, что это возможно только при условии запуска этой бомбы с большой высоты. Но когда наши самолеты F-16 будут находиться на этой высоте, то будут в зоне поражения вражеских ракет С-300, С-400.

Поэтому ВСУ будут вынуждены заходить на малых высотах и запускать JSOW с так называемого кабрирования. Это когда самолет разгоняется на малой высоте, потом резко поднимается вверх, отпускает бомбу и она летит.

"Таким образом мы сможем запускать эту бомбу на максимальное расстояние до 40 километров, не более. Поэтому здесь не говорится о средней дальности, дальнобойность. Это поражение объектов на тактическом уровне", – подчеркнул Криволап.

Можно ли переделать в крылатую ракету

В Defense Express считают, что если к JSOW установить малогабаритный реактивный двигатель, то можно переделать авиабомбу в крылатую ракету. Таким образом можно увеличить ее дальность до 500 километров. Авиационный эксперт предположил, что тогда все равно нужно будет разрешение от США.

Это говорится об установлении дополнительного двигателя позади ракеты, который позволит ей летать. Так, она тогда сможет летать 300 – 400 километров. До 500 километров еще, но это уже надо будет разогнаться. Вопрос в том, сможем ли мы это применять без американского разрешения. Мое субъективное мнение, что так не получится,

– считает Криволап.