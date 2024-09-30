Це 24 Каналу зауважив авіаційний експерт Костянтин Криволап. За його словами, це елегантне рішення з боку США щодо обходу питання про так звані "червоні лінії".

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"Це елегантне рішення щодо обходу питання про "червоні лінії". Тому що не можна було нічого не дати українцям. У тих умовах, які зараз є, нічого не дати – це було б неправильним рішенням, м'яко кажучи", – сказав він.

"Елегантність" рішення полягає у тому, що нібито дали бомби, але серйозної "ескалації" нема. Бо на таких дальностях Україна вже використовує французькі бомби HAMMER та інші засоби.

Ураження об'єктів на тактичному рівні

Костянтин Криволап зазначив, що це не шлях модернізації звичайних авіаційних бомб. Була зроблена саме нова бомба, яка швидше схожа на крилату ракету, якій не поставили двигун.

Американці зайнялись цим питанням. Є завершена у 2023 році розробка, коли позаду цієї бомби встановлюється двигун. У такий спосіб її дальність значно збільшується. Були сподівання, що Україна зможе причепити такий двигун.

Думаю, що причепити його можна. На мою думку, на жаль, ця зброя не стане українською. Вона все одно буде вимагати погодження на використання у США. Тому що основна частина, електроніка, система наведення, сама бомба буде американською,

– припустив він.

Повідомляється, що авіабомби JSOW здатні уражати ціль на відстані 70 миль, що дорівнює приблизно 112 кілометрів. Авіаексперт пояснив, що це можливо тільки за умови запуску цієї бомби з великої висоти. Але коли наші літаки F-16 перебуватимуть на цій висоті, то будуть у зоні ураження ворожих ракет С-300, С-400.

Тому ЗСУ будуть змушені заходити на малих висотах та запускати JSOW з так званого кабрування. Це коли літак розганяється на малій висоті, потім різко здіймається вгору, відпускає бомбу і вона летить.

"У такий спосіб ми зможемо запускати цю бомбу на максимальну відстань до 40 кілометрів, не більше. Тому тут не мовиться про середню дальність, далекобійність. Це ураження об'єктів на тактичному рівні", – підкреслив Криволап.

Чи можна переробити у крилату ракету

У Defense Express вважають, що якщо до JSOW встановити малогабаритний реактивний двигун, то можна переробити авіабомбу у крилату ракету. У такий спосіб можна збільшити її дальність до 500 кілометрів. Авіаційний експерт припустив, що тоді все одно потрібен буде дозвіл від США.

Це мовиться про встановлення додаткового двигуна позаду ракети, який дозволить їй літати. Так, вона тоді зможе літати 300 – 400 кілометрів. До 500 кілометрів ще, але це вже треба буде розігнатись. Питання у тому, чи зможемо ми це застосовувати без американського дозволу. Моя суб'єктивна думка, що так не вийде,

– вважає Криволап.