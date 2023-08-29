Об этом 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко. По его мнению, передача Украине кассетных боеприпасов M26 поможет Силам обороны масштабировать свои успехи.

Смотрите также Спрятаться невозможно: какие американские боеприпасы могли бы помочь ВСУ

Какие преимущества дают кассетные боеприпасы для РСЗО

Силы обороны используют кассетные боеприпасы только в тех местах, где не может находиться гражданское население: на открытой местности, в лесопосадках и остальных схожих территориях.

"Кассетные боеприпасы – это достаточно мощное оружие, ведь при точном попадании один снаряд может уничтожить целую штурмовую группу противника (от 7 до 15 солдат). Другое преимущество этих боеприпасов – дополнительные элементы кумулятивного действия, которые могут останавливать даже бронированную технику", – поделился.

В случае получения кассетных боеприпасов для западных РСЗО, Вооруженные Силы смогут забрасывать кассетные боеприпасы на более дальние расстояния. Речь идет о поражении противника на глубине до 45 километров, которое позволит нашим военным уничтожать захватчиков в районах сосредоточения, а не во время проведения штурмовых действий.

Юрий Федоренко о кассетных снарядах для РСЗО: смотрите видео

"Это чрезвычайно необходимое оружие наряду с дальнобойными (до 150 км) ракетами GLSDB (новая разработка Соединенных Штатов, которая этой осенью должна поступить нашим военным – 24 Канал), которые бы существенно помогли в поражении тыловых баз противника. Формула достаточно проста: чем больше мы обескровим противника в тылу, тем меньше оккупантов окажется на передовой линии фронта ", – объяснил военный.

Какое новое оружие помогает в уничтожении врага