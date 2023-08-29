Об этом 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко. По его мнению, передача Украине кассетных боеприпасов M26 поможет Силам обороны масштабировать свои успехи.
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Какие преимущества дают кассетные боеприпасы для РСЗО
Силы обороны используют кассетные боеприпасы только в тех местах, где не может находиться гражданское население: на открытой местности, в лесопосадках и остальных схожих территориях.
"Кассетные боеприпасы – это достаточно мощное оружие, ведь при точном попадании один снаряд может уничтожить целую штурмовую группу противника (от 7 до 15 солдат). Другое преимущество этих боеприпасов – дополнительные элементы кумулятивного действия, которые могут останавливать даже бронированную технику", – поделился.
В случае получения кассетных боеприпасов для западных РСЗО, Вооруженные Силы смогут забрасывать кассетные боеприпасы на более дальние расстояния. Речь идет о поражении противника на глубине до 45 километров, которое позволит нашим военным уничтожать захватчиков в районах сосредоточения, а не во время проведения штурмовых действий.
Юрий Федоренко о кассетных снарядах для РСЗО: смотрите видео
"Это чрезвычайно необходимое оружие наряду с дальнобойными (до 150 км) ракетами GLSDB (новая разработка Соединенных Штатов, которая этой осенью должна поступить нашим военным – 24 Канал), которые бы существенно помогли в поражении тыловых баз противника. Формула достаточно проста: чем больше мы обескровим противника в тылу, тем меньше оккупантов окажется на передовой линии фронта ", – объяснил военный.
Какое новое оружие помогает в уничтожении врага
- Не так давно Соединенные штаты объявили, что предоставят Украине кассетные боеприпасы для стволовой 155-мм артиллерии, запрещенные более чем в 100 странах мира. Это оружие хорошо проявило себя на линии фронта, но оно имеет свои ограничения, поэтому ВСУ применяют их так, чтобы минимизировать риски для окружающей среды.
- Вероятно, США удовлетворены тем, как Силы обороны применяют этот тип вооружения, поэтому готовы предоставить более мощный аналог. В то же время тема передачи ракет ATACMS до сих пор не сдвинулась с мертвой точки, несмотря на многочисленные просьбы Украины.
- У американцев две главные предосторожности для передачи этого оружия: во-первых, они боятся, что в такое действие Россия воспримет как "нарушение паритета" и в ответ прибегнет к гибридным действиям. Другая причина заключается в том, что США имеют ограниченный арсенал этих ракет (несколько тысяч), и хотя он является самым большим на планете, этого может не хватить в случае агрессии Китая против Тайваня.
- ВСУ нуждаются в дальнобойных ракетах для поражения тылового обеспечения противника, а также постов, которые использует враг для поставки оккупационного контингента. Как объясняют военные эксперты, ATACMS имеют существенное преимущество перед Storm Shadow и SCALP, ведь являются более простыми в использовании и более сложным для перехвата.