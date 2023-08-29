Про це 24 Каналу розповів командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко. На його думку, передання Україні касетних боєприпасів M26 допоможе Силам оборони масштабувати свої успіхи.

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Які переваги дають касетні боєприпаси для РСЗВ

Сили оборони застосовують касетні боєприпаси виключно в тих місцях, де не може перебувати цивільне населення: на відкритій місцевості, у лісопосадках та інших подібних територіях.

"Касетні боєприпаси – це достатньо потужна зброя, адже за умови точного влучання один снаряд може знищити штурмову групу противника (від 7 до 15 солдатів). Інша перевага цих боєприпасів – додаткові елементи кумулятивної дії, які можуть зупиняти броньовану техніку", – поділився Федоренко.

У випадку отримання касетних боєприпасів для західних РСЗВ, Збройні Сили зможуть закидувати касетні боєприпаси на більш далекі відстані. Йдеться про ураження противника на глибині до 45 кілометрів, яке дозволить нашим військовим знищувати загарбників ще в районах зосередження, а не під час проведення штурмових дій.

Юрій Федоренко про касетні снаряди для РСЗВ: дивіться відео

"Це надзвичайно необхідна зброя наряду з дальнобійними (до 150 км) ракетами GLSDB (нова розробка Сполучених Штатів, що цієї осені має надійти нашим військовим – 24 Канал), які б суттєво допомогли в ураженні тилових баз противника. Формула достатньо проста: що більше ми знекровимо противника в тилу, то менше окупантів опиниться на передовій лінії фронту", – пояснив військовий.

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