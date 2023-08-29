Про це 24 Каналу розповів командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко. На його думку, передання Україні касетних боєприпасів M26 допоможе Силам оборони масштабувати свої успіхи.
Дивіться також Сховатися неможливо: які американські боєприпаси могли б допомогти ЗСУ
Які переваги дають касетні боєприпаси для РСЗВ
Сили оборони застосовують касетні боєприпаси виключно в тих місцях, де не може перебувати цивільне населення: на відкритій місцевості, у лісопосадках та інших подібних територіях.
"Касетні боєприпаси – це достатньо потужна зброя, адже за умови точного влучання один снаряд може знищити штурмову групу противника (від 7 до 15 солдатів). Інша перевага цих боєприпасів – додаткові елементи кумулятивної дії, які можуть зупиняти броньовану техніку", – поділився Федоренко.
У випадку отримання касетних боєприпасів для західних РСЗВ, Збройні Сили зможуть закидувати касетні боєприпаси на більш далекі відстані. Йдеться про ураження противника на глибині до 45 кілометрів, яке дозволить нашим військовим знищувати загарбників ще в районах зосередження, а не під час проведення штурмових дій.
Юрій Федоренко про касетні снаряди для РСЗВ: дивіться відео
"Це надзвичайно необхідна зброя наряду з дальнобійними (до 150 км) ракетами GLSDB (нова розробка Сполучених Штатів, що цієї осені має надійти нашим військовим – 24 Канал), які б суттєво допомогли в ураженні тилових баз противника. Формула достатньо проста: що більше ми знекровимо противника в тилу, то менше окупантів опиниться на передовій лінії фронту", – пояснив військовий.
Яка нова зброя допомагає у знищенні ворога
- Не так давно Сполучені штати оголосили, що нададуть Україні касетні боєприпаси для стволової 155-мм артилерії, заборонені в понад 100 країнах світу. Ця зброя добре проявила себе на лінії фронту, але вона має свої обмеження, тож ЗСУ застосовують їх так, щоб мінімізувати ризики для довкілля.
- Імовірно, США задоволені тим, як Сили оборони застосовують цей тип озброєння, тому готові надати її більш потужний аналог. Водночас тема передання ракет ATACMS досі не зрушила з мертвої точки, попри численні прохання України.
- Американці мають дві головні застороги для передачі цієї зброї: по-перше, вони бояться, що в таку дію Росія сприйме як "порушення паритету" й у відповідь вдасться до гібридних дій. Інша причина полягає в тому, що США мають обмежений арсенал цих ракет (декілька тисяч), і хоча він є найбільшим на планеті, цього може не вистачити у випадку агресії Китаю проти Тайваню.
- ЗСУ потребують далекобійних ракет для ураження тилового забезпечення противника, а також – постів, які використовує ворог для постачання окупаційного контингенту. Як пояснюють військові експерти, ATACMS мають суттєву перевагу над Storm Shadow та SCALP, адже є значно простішими у використанні завдяки наземним пусковим та є складнішими для перехоплення.