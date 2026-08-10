Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил , для каких задач Силы обороны Украины могут использовать это вооружение и почему оно до сих пор остается важным, хотя наибольший эффект оно могло бы дать несколько лет назад. По его словам, даже сейчас этот пакет способен создать серьезные проблемы для российских войск.

Это оружие было нужно раньше

Вооружение, которое Украина может получить из турецких запасов, предлагают по относительно невысокой цене, фактически по остаточной стоимости. "Свитан" положительно оценивает саму возможность такой передачи, однако подчеркивает, что гораздо большую роль эти средства могли бы сыграть несколько лет назад, когда российская армия еще не успела адаптироваться ко многим западным системам.

Было бы хорошо, если бы все, что сейчас передают турки, Украина получила три года назад. Тогда это вооружение было бы гораздо важнее, а его эффективность – значительно выше,

– пояснил Свитан.

Одним из самых показательных примеров он назвал ATACMS. Пусковые установки HIMARS на тот момент уже были, но необходимых дальнобойных боеприпасов у Украины не было.

ATACMS были нужны, чтобы уничтожать российские вертолетные базы и дать возможность нашим механизированным колоннам пройти. Но этого не сделали, потому что ракеты поступили уже в самом конце,

– отметил военный эксперт.

Сейчас обстановка на поле боя уже иная, однако пакет не утратил своей ценности. Большинство систем, которые Турция может передать Украине, имеют наступательное назначение и способны усилить удары по российским войскам, их логистике и тыловой инфраструктуре.

Как Украина использует турецкий пакет?

В пакете, который Украина может получить из турецких запасов, находится около 70 кассетных ракет ATACMS с дальностью до 165 километров. Это наступательное вооружение дает Силам обороны Украины возможность поражать цели в российском тылу и нарушать снабжение вражеских подразделений.

Одной ракетой ATACMS можно накрыть и понтонную переправу, и вот этот мост. Взрыв происходит на высоте 700–800 метров, а площадь поражения суббоеприпасами достаточно большая,

– пояснил Свитан.

Другие боеприпасы из этого пакета также можно использовать на фронте, но сделать это сейчас сложнее, чем несколько лет назад. Российская разведка научилась быстрее выявлять украинские системы, поэтому тяжелую артиллерию приходится скрытно выдвигать, подбирать благоприятную погоду и фактически готовить отдельные операции.

Надо сказать большое спасибо туркам. Пусть и позже, но лучше позже, чем никогда. Это вооружение к нам все-таки поступит и реально создаст серьезные проблемы россиянам,

– подчеркнул военный эксперт.

Эффективность пакета теперь будет зависеть не только от характеристик самих систем, но и от подготовки к их применению, маскировки и способности Сил обороны Украины обходить уже наработанные россиянами меры противодействия.

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