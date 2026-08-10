Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, для яких завдань Сили оборони України можуть використати це озброєння та чому воно досі залишається важливим, хоча найбільший ефект могло б дати кілька років тому. За його словами, навіть зараз цей пакет здатен створити серйозні проблеми для російських військ.

Ця зброя була потрібна раніше

Озброєння, яке Україна може отримати з турецьких запасів, пропонують за відносно невисокою ціною, фактично за залишковою вартістю. Світан позитивно оцінює саму можливість такої передачі, однак наголошує, що значно більшу роль ці засоби могли зіграти кілька років тому, коли російська армія ще не встигла адаптуватися до багатьох західних систем.

Було б добре, якби все, що зараз передають турки, Україна отримала три роки тому. Тоді це озброєння було б набагато важливішим і його ефективність була б значно вищою,

– пояснив Світан.

Одним із найпоказовіших прикладів він назвав ATACMS. Пускові установки HIMARS на той момент уже були, але необхідних далекобійних боєприпасів Україна не мала.

ATACMS були потрібні, щоб знищувати російські вертолітні бази й дати можливість нашим механізованим колонам пройти. Але цього не зробили, бо ракети зайшли вже наприкінці,

– зазначив військовий експерт.

Зараз обстановка на полі бою вже інша, однак пакет не втратив цінності. Більшість систем, які Туреччина може передати Україні, мають наступальне призначення і здатні посилити удари по російських військах, їхній логістиці та тиловій інфраструктурі.

Як Україна використає турецький пакет?

У пакеті, який Україна може отримати з турецьких запасів, є близько 70 касетних ракет ATACMS із дальністю до 165 кілометрів. Це наступальне озброєння дає Силам оборони України можливість працювати по цілях у російському тилу та порушувати забезпечення ворожих підрозділів.

Однією ракетою ATACMS можна накрити і понтонну переправу, і той самий міст. Підрив відбувається на висоті 700 – 800 метрів, а площа ураження суббоєприпасами досить велика,

– пояснив Світан.

Інші боєприпаси з пакета також можна використати на фронті, але зробити це зараз складніше, ніж кілька років тому. Російська розвідка навчилася швидше виявляти українські системи, тому важку артилерію доводиться приховано висувати, підбирати сприятливу погоду та фактично готувати окремі операції.

Треба сказати велике спасибі туркам. Нехай пізніше, але краще пізніше, ніж ніколи. Це озброєння нам усе-таки надійде і реально принесе серйозні проблеми росіянам,

– наголосив військовий експерт.

Ефективність пакета тепер залежатиме не лише від характеристик самих систем, а й від підготовки їхнього застосування, маскування та здатності Сил оборони України обходити вже напрацьовану росіянами протидію.

Полковник запасу ЗСУ оцінив військовий пакет від Туреччини: дивіться відео