Президент Джо Байден объявил о передаче Украине средств ПВО! Это могут быть первые современные противоракетные средства ПВО средней дальности, которые получит Украина в этой войне.

Ранее источники в Белом доме сообщали, что речь идет о норвежских комплексах NASAMS.

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Прикрыть Киев, Харьков, Одессу и Днепр

Комплекс современный – принят на вооружение Норвегии в 1994 году. Впечатляет цели на дальности до 40 километров и на высоте до 16 километров. NASAMS известен как очень мощное противоракетное средство.

Взвод ракетного комплекса состоит из трех пусковых установок по 6 ракет на каждой, которые могут размещаться на расстоянии до 25 км от РЛС. Таким образом, один взвод может полностью прикрыть от российских ракет такие крупные города, как Киев, Харьков, Одесса, Днепр.

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Бонус

Приятный бонус – стреляет недорогими и очень распространенными ракетами AIM-120 #AMRAAM, которые изначально разрабатывались для ВВС как ракеты класса "воздух/воздух". Так что проблем с боеприпасами быть не должно.

Думаю, на России добавилось поводов для новых "жестов доброй воли".

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