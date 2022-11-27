Шольц пообещал Украине еще больше IRIS-T: сколько ЗРК получат ВСУ

Германия вскоре снова усилит противовоздушную оборону Украины. Украинские военные получат дополнительные высокоточные ЗРК IRIS-T.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал недавнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца. Немецкий лидер сообщил, что Берлин передаст Украине еще три системы IRIS-T.

Кстати В НАТО впервые отреагировали на идею Польши переместить системы Patriot в Украину

Украина получит еще 3 системы IRIS-T

Юрий Игнат подтвердил, что Украина в ближайшее время получит немецкие ЗРК.

Мы видим заявление канцлера Германии Олафа Шольца, что ЗРК IRIS-T в ближайшее время поступят, те, что обещала Германия. Мы видим последовательность страны. Все много критиковали Германию с начала агрессии. Но именно Германия вместе с США одной из первых предоставляет и влияет на усиление ПВО Украины,

– сказал он.

Спикер Воздушных сил ВСУ отметил, что комплекс IRIS-T "значительно усиливает наши возможности".

В Украине пока работает один IRIS-T

С начала полномасштабного вторжения Германия предоставила Украине только один комплекс IRIS-T. Сообщалось, что этот ЗРК на 100% отработал во время массированного ракетного обстрела 31 октября.

Юрий Игнат сообщал, что Украине сейчас больше всего нужны боеприпасы именно к IRIS-T. Кроме того, спикер Воздушных сил подчеркивал, что Украине нужно как можно больше таких ЗРК.

Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Германия передала Украине 10 танковых тягачей M1070 Oshkosh. Также Берлин передал украинским военным 53 защищенных автомобиля Пограничной службы страны. Кроме того, готовят и другую технику к отправке:

боеприпасы для реактивной системы залпового огня MARS II;

3 большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh (в целом предоставили 8);

17 единиц автомобилей для пограничной службы (в общей сложности – 39);

1 погрузчик (в общем – 4);

запасные части для крупнокалиберного пулемета М2;

24 MG3 для бронированных эвакуационных машин (в общем – 30);

10 датчиков защиты от дронов (в общем – 28);

20 специальных приборов для электронных устройств для защиты от дронов;

116 полевых обогревателей.

Кроме того, Украина может получить от Германии ПВО Patriot, предназначенные для Польши. Берлин решил предложить Польше Patriot после трагического случая в селе Пшеводов, где 15 ноября упала ракета.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак попросил, чтобы Германия отдала систему Patriot Украине. Однако в Германии сообщили, что Украина не получит эти системы ПВО, ведь они предназначены для использования только на территории НАТО.

Впоследствии в Германии заявили, что обсуждают с союзниками запрос Польши.

Обратите внимание – предоставит ли Германия Украине системы Patriot: смотрите видео