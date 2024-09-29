Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, председатель Украинского центра безопасности Сергей Кузан, отметив, что авиабомбы JSOW являются более точными, чем российские. Благодаря производственным возможностям и технологиям наша страна может переоборудовать их даже в ракеты с большей дальностью и мощностью.

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Какие задачи смогут выполнять ВСУ с авиабомбами JSOW

По словам военного эксперта, дальность действия авиабомбы составляет от 112 до 130 километров. В любом случае ее применения самолет должен подняться на высоту от 8 километров. На этой высоте он уязвим для российских радаров и систем ПВО, поэтому пуск авиабомб у линии фронта невозможен.

Пуски будут осуществляться с территории Украины, поэтому оптимальная глубина удара может быть на расстоянии 40 – 60 километров. Это нормальная, фронтовая глубина поражения, которая нам поможет,

– отметил Кузан.

Военный эксперт рассказал, что эти американские JSOW являются точнее российских авиабомбы. Кроме того, они не уступают по своей мощности таким ракетам, как Storm Shadow или SCALP.

Конечно, что авиабомбы не имеют такой дальности, как у этих ракет, но их боевая часть имеет более 200 килограммов. ВСУ смогут наносить удары по российским скоплениям и складам.

Это очень хорошее средство поражения. Вопрос заключается в том, сколько таких авиабомб мы получим. Для их использования нам придется переоборудовать наши самолеты МиГ и "тушки",

– отметил Кузан.

Кроме того, если Украина будет иметь определенные производственные возможности, то с помощью двигателя эти авиабомбы можно переделать на рекету, увеличив таким образом дальность поражения. Это займет определенное время, потребует дополнительных средств, возможностей и технологий. Однако теоретически наша страна может иметь ракету класса "воздух – земля".

Боевая же часть может не только пробивать укрепления, но и быть осколочной, то есть зона поражения будет гораздо больше.

"Тогда можно будет поражать российские аэродромы, конечно, что для этого нужны будут разведывательные данные. Однако стоит отметить, что от США публичного разрешения на удары вглубь России западным оружием мы еще не получили", – добавил военный эксперт.

Обратите внимание! Авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал, что с помощью этих авиабомб Украина будет иметь возможность наносить удары по российской легкобронированной технике, военной инфраструктуре, системах ПВО, РЭБ и разведке.