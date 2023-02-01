Первая волна танков от партнеров: для каких действий хватит этой техники

Пока известно, что Украина получит от партнеров 321 танк. Их будут придавать отдельными волнами.

Об этом для 24 Канала рассказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан.

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"Мы действительно будем получать танки разных модификаций и это будут разные волны. Прежде всего нужно выполнить наши оборонные операции. То есть сбить наступление врага и продавливание фронта. Должны получить преимущество именно в тяжелом вооружении", –отметил Кузан.

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Необходимо выиграть время

Военный эксперт подчеркнул, что вся сущность будет в комплексе применяемого вооружения. То есть танков, боевых машин пехоты и прифронтовых систем ПВО. По словам Кузана, когда сможем отразить наступление на основных участках фронта, можем выиграть время, чтобы пополнить следующие партии поставок танков. Эксперт подразумевает именно Донецкое и Лиманское направления.

Вот тогда мы можем планировать наступление. Число танков, озвученное главнокомандующим Валерием Залужным, достаточно, только чтобы провести наступление на одном направлении. Он описывал как раз южное направление. Однако пока нет оружия для полноценного контрнаступления на Юге, – рассказал Кузан.

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