F-16 будут применять в несколько этапов: как используют первые истребители

Первые самолеты F-16 Украина ожидает получить летом 2024 года от Нидерландов и Дании, позже от Бельгии и Норвегии. Американские истребители США оснастят современным вооружением, включая ракеты класса "воздух –воздух". Применять самолеты F-16 в Украине будут поэтапно.

Такое мнение высказал в эфире 24 Канала руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, уточнив, что было бы эффективнее, если бы Украина могла бы внедрять сразу 2 этапа, но, к сожалению, пока говорится только о первом.

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F-16 сначала будут использовать для усиления ПВО

На первом этапе будет предусматриваться использование этих самолетов для усиления украинской противовоздушной обороны над западом и центром нашего государства.

Ракеты "воздух – воздух" – это те же самые, которые используются для систем NASAMS, дальностью 120 – 140 километров. Это современная ракета, которой оснащаются F-16 для выполнения функций ПВО, противодействия вражеской авиации, для сбивания крылатых ракет и дронов,

– рассказал Мусиенко.

Эксперт предположил, что поручение, которое недавно дал президент Зеленский Главнокомандующему ВСУ Сырскому подготовить план переформатирования украинской системы ПВО, связано с передачей Украине F-16. То есть с прицелом на то, что у Украины появляется больше возможностей.

"Это обнадеживающие новости для тех, кто проживает на востоке и северо-востоке Украины. Президент был с визитом на Харьковщине и Полтавщине, там в частности обсуждалось усиление ПВО. Когда F-16 смогут усилить функции противовоздушной обороны над западом и центром Украины, то определенные ЗРК, которые сейчас там работают, могут быть передислоцированы ближе к центру и востоку", – отметил Мусиенко.

Нужна большая решимость союзников Украины

Руководитель Центра военно-правовых исследований отметил, что, к сожалению, партнеры Украины слишком осторожны в своих действиях. По его словам, нужна большая решимость, поскольку сразу надо было бы переходить, как минимум, к двум этапам применения F-16. Второй этап предусматривает поражение наземных объектов российских войск на оккупированных территориях и в России. Для этого нужны ракеты JASSM.

Они есть в двух версиях: дальностью до 500 и 1000 километров, нам хотя бы до 500. Пока что об этом этапе не говорится. Третий этап предусматривает защиту неба от КАБов на востоке и северо-востоке Украины, противодействие вражеской авиации,

– подытожил Мусиенко.