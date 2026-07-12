Отличаются от F-16: как самолеты Gripen из Швеции помогут Украине

В начале 2027 года Воздушные силы Украины получат от Швеции первые 16 самолетов Gripen версии C/D. Именно эта модификация станет не просто "страховкой" для украинской авиации.

Об этом 24 Канал рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, отметив, что шведская армия уже перестает использовать эти самолеты. Важно отметить, что истребители Gripen оснащены дальнобойными ракетами Meteor.

Чем самолеты Gripen из Швеции помогут Украине?

Благодаря Gripen украинские военные смогут не просто уничтожать российские самолеты Су-35 в засадах, но и угрожать Су-34, которые не будут выходить в воздушное пространство России во время дежурства Воздушных сил на самолетах Gripen.

С нетерпением жду этого. Gripen – это совершенно иная технологическая концепция обслуживания по сравнению с F-16. Если речь идет о Gripen, то это несколько человек, которые могут подъехать к самолету там, где он приземлился – на автобане или где-то еще, или на каком-нибудь не очень оборудованном аэродроме. Главное, чтобы там было хотя бы 600–800 метров взлетно-посадочной полосы, и он там сможет и приземлиться, и заправиться,

– пояснил он.

Криволап рассказал, как ВВС будут использовать Gripen: смотрите видео

Что касается состава пилотов – в Украине их уже обучают. Украинский летчик с позывным "Karaya" уже с 2023 года летал на Gripen, вероятно, в роли второго пилота. Более того, техническое обслуживание этих самолетов значительно проще, дешевле и быстрее, чем у F-16.

"Если на F-16 большой объем регламентных работ проводится непосредственно на специализированных базах, то у Saab обслуживание достаточно простое. А потом, если нужно сделать что-то серьезное, самолет отправляется на завод. При этом замена двигателя на Gripen занимает всего 40 минут. Мы дольше меняем двигатели в своих машинах", – подытожил Криволап.

Отметим, что вместе с этими самолетами Украина получит пакет соответствующего оборудования, технической помощи и поддержки. Реализацию этих шагов 30 июня Владимир Зеленский обсудил с министром обороны Швеции Полом Йонсоном.