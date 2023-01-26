США планируют прислать Украине усовершенствованную версию Abrams, – Пентагон

Вашингтон намерен передать Украине танки M1A2 Abrams. Это усовершенствованная модификация американской техники.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. во время брифинга, сообщает 24 Канал. Однако есть один нюанс – этих танков на складах США нет.

Обратите внимание Abrams вряд ли успеют доставить до весеннего наступления.

На поставки в Украину могут уйти месяцы

Сабрина Сингх отметила, что для того, чтобы доставить танки в Украину, необходимо место. Прежде всего потому, что модификации, которую предоставляет Вашингтон, нет на складах. Кроме того, нужно время для обучения украинских военных.

У нас просто нет этих танков в наличии на наших складах, поэтому понадобятся месяцы, чтобы доставить M1A2 Abrams в Украину,

– заявила Сингх.

Танки M1A2 Abrams, которые планируют предоставить США, оборудованы более сложной оптической системой.

Танки, которые предоставят Украине, будут несколько изменены

Издание Politico со ссылкой на несколько анонимных источников, знакомых с вопросами поставки танков Украине, сообщает, что модификация M1A2 Abrams, которую предоставят нашему государству, не будет иметь секретной брони из обедненного урана. Стоит отметить, что это не первый случай, когда США перед отправкой в Украину изымают секретные элементы по вооружению. Причина проста – есть угроза попадания технологий в руки россиян. Передача оружия с секретными технологиями запрещает американское законодательство.

Модификацию танков собирают на заводе General Dynamics в Огайо. Этот завод может производить 12 танков в месяц, но линия сейчас полна новых заказов на танки для Тайваня и Польши. Поэтому пока вопрос сроков изготовления танков для Украины открыт. Однако пока завод будет собирать танки, США будут проводить учения украинских военных.

Помимо более сложной оптической системы, которой оборудован танк M1A2 Abrams, среди других преимуществ есть и независимое тепловизионное устройство и оцифрованные механизмы управления, позволяющие танкам непрерывно и автоматически обмениваться информацией, а командиры могут быстро отслеживать локации дружественных машин, идентифицировать позиции противника и обрабатывать арт.

Напомним, что накануне представитель Госдепа США Виктория Нуланд заявила, что Украина, скорее всего, не получит американские танки до начала весеннего контрнаступления ВСУ.