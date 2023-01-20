Украина получит ЗРК Avenger: что известно об универсальном оружии против дронов и ракет
Источник:АрмияInform
США 20 января официально объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В пакет помощи, стоимость которого 2,5 миллиарда долларов, вошел ЗРК Avenger. Украинские военные впервые получат эту систему противовоздушной обороны.
В Пентагоне сообщили, что это уже 30 пакет военной помощи Украине с августа 2021 года. В него входит бронетехника, а также другое важное для Украины вооружение.
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Украина получит 8 ЗРК Avenger
Соединенные Штаты Америки решили передать Украине сразу 8 ЗРК Avenger. Эти системы ПВО обеспечат способность Украины защитить свои войска и критическую инфраструктуру от беспилотников и вертолетов.
Усиление ПВО Украины критически важно, ведь Россия продолжает наносить удары по инфраструктуре с помощью дронов-камикадзе и крылатых ракет.
Avenger представлен в трех основных конфигурациях: Basic, Slew-to-Cue, Up-Gun. Какой получит Украина – в Пентагоне не сообщают.
- Базовая модель имеет гиростабилизированную турель (с местом оператора), установленную на модифицированном тяжелом "Хамве", две пусковые установки Stinger с управляемыми ракетами, возможность подключения к системе FAAD C3I (командование, управление, связи и разведки передовой зоны противовоздушной обороны).
- Усовершенствованная система STC ("поворот по сигналу") позволяет выбирать цель с дисплея на консоли таргетинга и автоматически поворачивать турель в сторону цели без участия наводчика.
- Временная модификация Up-Gun разработана в 2005 году специально для миссии в Ираке: на восьми Avenger для дополнительной защиты от наземных атак вместо правого контейнера Stinger был установлен 12,7-мм пулемет. После завершения операции ЗРК вернули предварительную конфигурацию STC.
Какие преимущества ЗРК Avenger
ЗРК Avenger разработана американскими компаниями Boeing (ЗРК) и General Electric (шасси) для вооруженных сил в 1980-е годы и представлена в сентябре 1990 года. Используется Армией и Корпусом морской пехоты США, а также вооруженными силами Бахрейна, Египта, Ирака, Саудовской Аравии, Тайваня, Чили.
Эта высокомобильная самоходная зенитно-ракетная система обеспечивает противовоздушную защиту малой дальности (до 5,5 километра) для наземных подразделений от крылатых ракет, БпЛА, а также самолетов и вертолетов на низкой высоте (менее 4 километров). Avenger способен поражать воздушные цели на встречных курсах и вдогонку.
Комплекс на базе многоцелевого автомобиля повышенной проходимости (HMMWV) имеет два контейнера по четыре ракеты FIM-92 Stinger, а также собственную радиолокационную станцию (РЛС) и 12,7 мм пулемет Browning M2.
В комплект поставки входит выносной пульт дистанционного управления, а за счет встроенного тепловизора операторы могут обнаруживать цели в любых условиях видимости.
Технические характеристики ЗРК Avenger
- дальность действия – 0,2 – 5,5 километра;
- высота поражения – 0 – 3,8 километра;
- размеры – 4,95×2,18×2,64 метра;
- масса – 3900 килограммов (платформа – 1134 килограмма);
- экипаж – 2 (базовый) или 3 (вариант STC);
- скорость – до 105 километров в час;
- дальность движения – 440 – 560 км.
Какие ракеты на вооружении ЗРК Avenger
Ракеты Stinger, используемые ЗРК AN/TWQ-1 Avenger, – это ракеты класса "земля – воздух", известные нам по переносному зенитному ракетному комплексу FIM-92 Stinger, находящемуся на вооружении ВСУ с февраля 2022 года.
Ракеты прекрасно проявили себя в войне с Россией как эффективное средство противодействия вражеским самолетам, вертолетам, беспилотникам и даже крылатым ракетам.
Это управляемая ракета массой 14,3 килограмма, длиной 1,52 метра и диаметром 0,07 метра. Ракета может поразить цель на расстоянии до 4,5 км со скоростью 725 метров в секунду. Она имеет твердотопливный двигатель и инфракрасную головку самонаведения.
Почему ЗРК Avenger быстро интегрируется в логистику Украины
Как пишет "Милитарный", применение зенитного ракетного комплекса FIM-92 Stinger, массово поставляемых в Украину западными странами-партнерами, позволяет ему быстро интегрироваться в украинскую логистику и стать на боевое дежурство.
Avenger может служить не только мобильной огневой установкой для борьбы с боражирующими боеприпасами и крылатыми ракетами. Этот ЗРК также может усилить ПВО подразделений сухопутных войск на передовой, защищая их от вражеской армейской авиации и беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, новый ЗРК может работать при движении в колонне техники: защищать и себя, и другие боевые машины. Это существенное преимущество над обычным пехотным расчетом с переносным зенитным комплексом.
Avenger может одинаково качественно работать в любых погодных условиях и в любое время суток. А непогода и сумерки – это слабое место пехотных расчетов ПЗРК.