Украина получит ЗРК Avenger: что известно об универсальном оружии против дронов и ракет

США 20 января официально объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В пакет помощи, стоимость которого 2,5 миллиарда долларов, вошел ЗРК Avenger. Украинские военные впервые получат эту систему противовоздушной обороны.

В Пентагоне сообщили, что это уже 30 пакет военной помощи Украине с августа 2021 года. В него входит бронетехника, а также другое важное для Украины вооружение.

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Украина получит 8 ЗРК Avenger

Соединенные Штаты Америки решили передать Украине сразу 8 ЗРК Avenger. Эти системы ПВО обеспечат способность Украины защитить свои войска и критическую инфраструктуру от беспилотников и вертолетов.

Усиление ПВО Украины критически важно, ведь Россия продолжает наносить удары по инфраструктуре с помощью дронов-камикадзе и крылатых ракет.

Avenger представлен в трех основных конфигурациях: Basic, Slew-to-Cue, Up-Gun. Какой получит Украина – в Пентагоне не сообщают.

Базовая модель имеет гиростабилизированную турель (с местом оператора), установленную на модифицированном тяжелом "Хамве", две пусковые установки Stinger с управляемыми ракетами, возможность подключения к системе FAAD C3I (командование, управление, связи и разведки передовой зоны противовоздушной обороны).



ЗРК Avenger / Фото армии США

Усовершенствованная система STC ("поворот по сигналу") позволяет выбирать цель с дисплея на консоли таргетинга и автоматически поворачивать турель в сторону цели без участия наводчика.

Временная модификация Up-Gun разработана в 2005 году специально для миссии в Ираке: на восьми Avenger для дополнительной защиты от наземных атак вместо правого контейнера Stinger был установлен 12,7-мм пулемет. После завершения операции ЗРК вернули предварительную конфигурацию STC.

Какие преимущества ЗРК Avenger

ЗРК Avenger разработана американскими компаниями Boeing (ЗРК) и General Electric (шасси) для вооруженных сил в 1980-е годы и представлена в сентябре 1990 года. Используется Армией и Корпусом морской пехоты США, а также вооруженными силами Бахрейна, Египта, Ирака, Саудовской Аравии, Тайваня, Чили.

Эта высокомобильная самоходная зенитно-ракетная система обеспечивает противовоздушную защиту малой дальности (до 5,5 километра) для наземных подразделений от крылатых ракет, БпЛА, а также самолетов и вертолетов на низкой высоте (менее 4 километров). Avenger способен поражать воздушные цели на встречных курсах и вдогонку.



ЗРК Avenger / Фото армии США

Комплекс на базе многоцелевого автомобиля повышенной проходимости (HMMWV) имеет два контейнера по четыре ракеты FIM-92 Stinger, а также собственную радиолокационную станцию (РЛС) и 12,7 мм пулемет Browning M2.

В комплект поставки входит выносной пульт дистанционного управления, а за счет встроенного тепловизора операторы могут обнаруживать цели в любых условиях видимости.

Технические характеристики ЗРК Avenger

дальность действия – 0,2 – 5,5 километра;

высота поражения – 0 – 3,8 километра;

размеры – 4,95×2,18×2,64 метра;

масса – 3900 килограммов (платформа – 1134 килограмма);

экипаж – 2 (базовый) или 3 (вариант STC);

скорость – до 105 километров в час;

дальность движения – 440 – 560 км.

Какие ракеты на вооружении ЗРК Avenger

Ракеты Stinger, используемые ЗРК AN/TWQ-1 Avenger, – это ракеты класса "земля – воздух", известные нам по переносному зенитному ракетному комплексу FIM-92 Stinger, находящемуся на вооружении ВСУ с февраля 2022 года.

Ракеты прекрасно проявили себя в войне с Россией как эффективное средство противодействия вражеским самолетам, вертолетам, беспилотникам и даже крылатым ракетам.

Это управляемая ракета массой 14,3 килограмма, длиной 1,52 метра и диаметром 0,07 метра. Ракета может поразить цель на расстоянии до 4,5 км со скоростью 725 метров в секунду. Она имеет твердотопливный двигатель и инфракрасную головку самонаведения.

Почему ЗРК Avenger быстро интегрируется в логистику Украины

Как пишет "Милитарный", применение зенитного ракетного комплекса FIM-92 Stinger, массово поставляемых в Украину западными странами-партнерами, позволяет ему быстро интегрироваться в украинскую логистику и стать на боевое дежурство.

ЗРК Avenger / Фото армии США

Avenger может служить не только мобильной огневой установкой для борьбы с боражирующими боеприпасами и крылатыми ракетами. Этот ЗРК также может усилить ПВО подразделений сухопутных войск на передовой, защищая их от вражеской армейской авиации и беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, новый ЗРК может работать при движении в колонне техники: защищать и себя, и другие боевые машины. Это существенное преимущество над обычным пехотным расчетом с переносным зенитным комплексом.

Avenger может одинаково качественно работать в любых погодных условиях и в любое время суток. А непогода и сумерки – это слабое место пехотных расчетов ПЗРК.