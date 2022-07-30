Сейчас идет процесс закупки соответствующих батарей для Украины. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Пентагона во время брифинга.

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Когда Украина может получить NASAMS

Чиновник Пентагона рассказал, что не владеет полной информацией о процессе предоставления Украине зенитно-ракетного комплекса. Однако он уточнил, что у этого процесса уже есть заметный процесс, ведь сейчас США находятся на стадии закупки этих систем для нашего государства.

У меня нет подробной информации о специфике процесса заключения контракта, но мы уже находимся в процессе закупки системы. Мы продвигаемся вперед в этом вопросе,

– заявил чиновник Пентагона.

Справка. NASAMS или Норвежский зенитно-ракетный комплекс – мобильная батарея зенитных ракет для противовоздушной обороны средней дальности. Основное предназначение комплекса – уничтожение вражеских воздушных объектов на малых и средних высотах. Этот ЗРК охраняет Белый дом.

Помощь США Украине

29 июля после разговора министра обороны Украины Алексея Резникова с американским коллегой Ллойдом Остином в Пентагоне анонсировали новую военную помощь Украине.

Накануне Пентагон анонсировал передачу Украине еще 4 РСЗО HIMARS, 580 беспилотников Phoenix Ghost, 4 командно-штабных машин, противотанкового оружия и 36 тысяч боеприпасов.

Из выделенных Вашингтоном 40 миллиардов долларов на помощь Украине осталось 6 миллиардов, однако есть еще подписанный президентом Джо Байденом ленд-лиз. В Белом доме объяснили, что он начнет действовать, как только закончится бесплатная военная помощь Украине.

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