Зараз триває процес закупівлі відповідних батарей для України. Про це заявив високопоставлений чиновник Пентагону під час брифінгу.

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Коли Україна може отримати NASAMS

Чиновник Пентагону розповів, що не володіє повною інформацією щодо процесу надання Україні зенітно-ракетного комплексу. Однак він уточнив, що в цього процесу вже є помітний процес, адже зараз США перебувають на стадії закупівлі цих систем для нашої держави.

У мене немає докладної інформації про специфіку процесу укладення контракту, але ми вже знаходимося в процесі закупівлі системи. Ми просуваємося вперед в цьому питанні,

– заявив чиновник Пентагону.

Довідка. NASAMS або Норвезький зенітно-ракетний комплекс – мобільна батарея зенітних ракет для протиповітряної оборони середньої дальності. Основним призначенням комплексу є знищення ворожих повітряних об'єктів на малих та середніх висотах. Цей ЗРК охороняє Білий дім.

Допомога США Україні

29 липня після розмови міністра оборони України Олексія Резнікова з американським колегою Ллойдом Остіном, у Пентагоні анонсували нову військову допомогу Україні.

Напередодні Пентагон анонсував передання Україні ще 4 РСЗВ HIMARS, 580 безпілотників Phoenix Ghost, 4 командно-штабних машин, протитанкової зброї та 36 тисяч боєприпасів.

З виділених Вашингтоном 40 мільярдів доларів на допомогу Україні залишилося 6 мільярдів, однак є ще підписаний президентом Джо Байденом ленд-ліз. У Білому домі пояснили, що він почне діяти як тільки закінчиться безплатна військова допомога Україні.

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