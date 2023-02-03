Франция и Италия согласовали последние детали для поставки в Украину ЗРК SAMP/T

После долгих недель дискуссий Франция и Италия приняли решение об отправке в Украину ЗРК SAMP/T. Это решение было согласовано и озвучено министрами вооруженных сил Франции и министром обороны Италии.

В ходе телефонного разговора завершили технические переговоры, ведущие Франция и Италия, по поставке системы противовоздушной обороны SAMP/T – MAMBA в Украину весной 2023 года.

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Как ЗРК SAMP/T усилит Украину

Это первая европейская противоракетная система большой дальности, разработанная Францией и Италией. Она позволит Украине защитить себя от атак беспилотников, ракет и российской авиации, охватывающих значительную часть украинской территории

Система может отслеживать десятки целей и перехватывать сразу 10. Это единственная система европейского производства, которая может перехватывать баллистические ракеты.

По словам министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, зенитный ракетный комплекс SAMP/T может быть развернут в Украине

Еще в конце января Reuters сообщали со ссылкой на источники, что Франция и Италия уже практически достигли согласия о передаче Украине ЗРК SAMP/T, а также подписали контракт на закупку до 700 ракет Aster, используемые для этого комплекса Они обойдутся обеим странам в 2 миллиарда евро.

Германия и Швеция готовят новый пакет вооружений

Германия обратилась в Швецию с просьбой предоставить пусковые установки для противоракетной системы, совместимой с IRIS-T. Как отмечает Bloomberg, обсуждается и передача дополнительных ракет для систем ПВО IRIS-T, находящейся на вооружении Украины. Германия придерживается своего плана отправки еще трех систем IRIS-T в этом году после того, как первая прибыла в октябре.

Вооруженные силы Швеции используют ракеты для IRIS-T в своей системе Robotsystem 98, запускаемой из бронированных гусеничных машин шведского производства. В ноябре правительство Швеции объявило, что поставит Украине систему ПВО, но не уточнив какую именно.