Как Украина помогла Молдове сломать российскую игру

Вижу, пошло достаточно много спекуляций по газовой помощи от Украины Молдове. По-моему, надо разобраться с фактами. Впервые за 30 лет Молдова некоторое время не покупала газ напрямую у "Газпрома". Далее читайте на украинском.

Причини цього полягали у тому, що Росія використала учергове газовий шантаж, який, зокрема, супроводжувався висуванням не лише фінансових, але й суто політичних вимог. Наприклад, щодо перегляду умов "асоціації" з ЄС.

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Очевидно, що таким чином Росія "тестувала" на Молдові інструменти власного геополітичного тиску. Так само як "тестувала" на Грузії методи прямої військової агресії.

Саме тому Україна не могла лишатися осторонь цієї ситуації, і Україна допомогла Молдові, аби остання одержала простір для маневру. І цей простір було успішно використано, і Молдова уклала новий контракт з Росією, але уже не на попередніх російських політичних умовах.

Те, що це мало статися, було зрозуміло від початку, адже ніхто і не думав, що Україна буде вічно постачати у Молдову газ.

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Залучивши досить невеликі ресурси, Україна змогла допомогти Молдові зламати російську гру, а будь-яке ламання російської гри – це завжди перемога для України.

Показово, що в Україні дії, санкціоновані українським президентом та РНБО, одразу почали "мочити" політики та інформаційні ресурси, пов'язані з Росією. Це досить непогано демонструвало реальних замовників та учасників цієї історії.

Україна ж, у підсумку, показала себе регіональним лідером, на статус якого вона давно претендує. Але важливо не саме лідерство, а протидія російським спецопераціям.